Le Shanghai Futures Exchange (ShFE) étudie la possibilité de lancer des contrats à terme sur le nickel pour une utilisation internationale, un défi potentiel au contrat du London Metal Exchange (LME), ont déclaré à Reuters cinq sources ayant connaissance du dossier.

L'une des sources a déclaré que la ShFE étudiait la structure du marché du nickel ainsi que l'offre et la demande à l'instigation des acteurs de l'industrie à la recherche d'alternatives.

Les prix du LME ont été utilisés comme référence mondiale par les négociants en matières premières, les producteurs et les consommateurs qui utilisent le nickel pour fabriquer de l'acier inoxydable et, plus récemment, des batteries de véhicules électriques.

Mais la confiance du marché a été ébranlée par une débâcle commerciale en mars 2022, qui a propulsé le nickel à un niveau record de plus de 100 000 dollars la tonne métrique, conduisant de nombreux utilisateurs à abandonner le LME. La bourse a suspendu les échanges pendant plus d'une semaine et a annulé toutes les transactions le 8 mars, ce qui lui vaut d'être poursuivie en justice.

Les volumes quotidiens moyens de nickel au LME ont chuté en raison de la crise. Bien que les échanges se soient améliorés depuis, les volumes ont encore diminué de près de la moitié depuis janvier de l'année dernière.

Pour permettre aux entreprises internationales d'accéder au marché, la ShFE lancera les contrats de nickel sur son International Energy Exchange (INE), ont indiqué les sources, où des matières premières telles que le cuivre, le pétrole brut et le caoutchouc sont échangées en yuans.

La ShFE consulte actuellement l'industrie. Aucune décision définitive n'a été prise quant à la date de lancement d'un contrat à terme sur le nickel sur l'INE ou quant aux spécifications du contrat, ont indiqué les sources.

Toutefois, deux des sources ont déclaré que la ShFE envisageait les briquettes de nickel, poudre de métal pressé, comme matériau pouvant être livré dans le cadre d'un nouveau contrat INE. Les briquettes, cathodes et pastilles de nickel peuvent être livrées dans le cadre du contrat du LME.

Le CME Group envisage également de lancer un contrat sur le nickel qui serait réglé en fonction des prix recueillis sur une plateforme qui sera lancée par la société britannique Global Commodities Holdings (GCH).

Le CME n'a pas répondu à une demande de mise à jour concernant ses projets de contrat sur le nickel.

"La plateforme et les systèmes sont tous en place et prêts à fonctionner", a déclaré GCH. "La dernière étape consiste maintenant à intégrer les membres, ce qui implique des vérifications KYC (know your client).

À Singapour, Abaxx, une nouvelle bourse de matières premières, vise à lancer un contrat sur le sulfate de nickel, le premier au monde pour un type de nickel utilisé dans la fabrication des batteries rechargeables au lithium-ion qui alimentent les véhicules électriques.

L'INE de la ShFE a lancé un contrat sur le cuivre physiquement livrable en 2020, afin de permettre au marché national d'exercer une plus grande influence sur les prix du métal utilisé dans les secteurs de l'électricité et de la construction.

Mais la liquidité du contrat de cuivre de l'INE est faible et pour augmenter les volumes et la liquidité, des stocks d'entrepôt sont nécessaires. Reuters a rapporté en juillet que la ShFE cherche à étendre son réseau d'entrepôts en dehors de la Chine. (Reportage de Pratima Desai, Siyi Liu et Julian Luk ; Rédaction de Veronica Brown et Alexander Smith)