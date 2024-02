La chambre de compensation du London Metal Exchange (LME) a remanié son équipe de direction avec la nomination d'un nouveau directeur des opérations, d'un nouveau directeur des risques et d'un nouveau directeur des risques de compensation, a-t-on appris vendredi.

La chambre de compensation des marchés des métaux les plus importants et les plus anciens du monde, qui se remet des dommages causés à sa réputation par la crise du nickel de 2022, a nommé l'ancien directeur d'Euroclear Michael Carty au poste de directeur général en octobre.

Ces nominations "permettront à LME Clear d'être en position de force alors que nous poursuivons notre stratégie", a déclaré M. Carty vendredi.

Le nouveau directeur des opérations de LME Clear est Chris Jones, qui était auparavant directeur des risques de LME Group, tandis que Matt Wade passe du poste de directeur des risques de compensation à celui de directeur des risques.

Son remplaçant à la tête du risque de compensation est Paul Kirkwood, ancien responsable du risque de marché.

La crise du nickel de 2022 a donné lieu à une bataille juridique entre le LME et des sociétés financières américaines qui réclamaient 472 millions de dollars de compensation après que la bourse eut annulé des milliards de dollars de transactions sur le nickel à la suite d'une flambée des prix.

Le LME a obtenu gain de cause en novembre, mais la bourse attend toujours les résultats d'une enquête réglementaire.