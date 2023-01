La production reprend dans une fonderie de nickel indonésienne après un affrontement mortel

Un travailleur indonésien et un travailleur chinois sont morts, tandis que des véhicules et des dortoirs ont été incendiés lors des affrontements à la fonderie PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), une unité de Jiangsu Delong, qui ont impliqué des manifestants, des travailleurs et des agents de sécurité.

"La situation à GNI dans le nord de Morowali est relativement favorable et l'entreprise a aujourd'hui repris ses activités", a déclaré Didik Supranoto, porte-parole de la police de Sulawesi central, dans un communiqué.

"Des centaines d'employés sont arrivés sur le site", a-t-il ajouté, partageant une vidéo montrant des travailleurs portant des uniformes gris et des casques jaunes arrivant sur des motos tandis que des policiers gardaient l'entrée de l'installation.

GNI n'a pas pu être joint pour un commentaire. Dans une déclaration lundi, elle a déclaré qu'elle travaillait avec la police pour enquêter sur la cause des affrontements.

Le chef de la police indonésienne a déclaré lundi que plus de 500 policiers et militaires ont été déployés pour décrocher l'installation de fonte de nickel, et que d'autres viendraient en renfort.

GNI a lancé la fonderie, qui a une capacité de production annuelle de 1,8 million de tonnes, à la fin de 2021. Un montant estimé à 2,7 milliards de dollars a été investi pour construire la fonderie.

Il y a environ 11 000 travailleurs indonésiens à l'usine de GNI et 1 300 membres du personnel étranger, selon la police indonésienne.

L'ambassade de Chine en Indonésie a condamné la violence.

"Comme le gouvernement indonésien, nous condamnons cet incident ignoble, au cours duquel l'irruption violente dans le parc industriel a fait des victimes parmi le personnel chinois et indonésien et endommagé les installations du parc", a déclaré l'ambassade dans un communiqué.