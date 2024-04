Le géant russe des métaux Nornickel, le plus grand producteur de palladium au monde et un important producteur de nickel de haute qualité, a réduit sa production de nickel de 10 % en glissement annuel au cours du premier trimestre pour atteindre 42 000 tonnes métriques, a déclaré la société lundi.

Le PDG Vladimir Potanin a déclaré l'année dernière que les sanctions avaient limité le développement de Nornickel, bien que les gouvernements occidentaux se soient abstenus de cibler directement Nornickel en réponse au conflit en Ukraine.

Ce mois-ci, Washington et Londres ont interdit aux bourses de métaux d'accepter les nouveaux aluminium, cuivre et nickel produits par la Russie et ont interdit l'importation de ces métaux aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour tenter de perturber les recettes d'exportation de la Russie.

"La baisse temporaire de la production de nickel a été attribuée à l'accumulation de stocks de travaux en cours, qui seront traités au cours du deuxième trimestre", a déclaré Nornickel dans un communiqué.

La société a confirmé ses prévisions de production pour 2024, s'attendant à ce que la production de nickel tombe à 184 00-194 000 tonnes.

La production de palladium a augmenté de 3 % au premier trimestre pour atteindre 745 koz, a déclaré Nornickel. En 2024, la production de palladium devrait se situer entre 2 296 et 2 451 koz.

La production consolidée de cuivre a augmenté de 1 % pour atteindre 110 000 tonnes.

Ayant du mal à importer des équipements dans une Russie frappée par les sanctions, Nornickel fermera son usine de cuivre arctique et en construira une en Chine avec un partenaire anonyme afin d'obtenir un accès direct au plus grand marché mondial des métaux, a déclaré M. Potanin à Interfax dans une interview publiée lundi. (Reportage d'Anastasia Lyrchikova et d'Alexander Marrow ; rédaction de David Evans)