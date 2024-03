Le Canada accélérera le processus d'approbation des nouveaux projets nucléaires, mais ne les exclura pas de l'examen environnemental fédéral comme le demande la province de l'Ontario, a déclaré le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

Tous les nouveaux grands projets au Canada, y compris les réacteurs nucléaires, doivent être examinés dans le cadre de la loi sur l'évaluation des incidences (Impact Assessment Act, IAA), que le gouvernement a promis de réviser au printemps après que la Cour suprême a jugé, l'année dernière, qu'elle empiétait sur les compétences provinciales.

Wilkinson a déclaré que les révisions législatives de la loi sur l'évaluation des incidences se limiteront à répondre aux préoccupations de la Cour, car si le gouvernement va plus loin, il devra "ouvrir des consultations à grande échelle qui prendront beaucoup de temps".

"Cela dit, nous avons quelques idées sur la manière de rendre le processus plus efficace et de répondre aux idées et aux aspirations des provinces", a déclaré M. Wilkinson lors d'une interview accordée à Reuters mercredi, ajoutant que l'accélération du processus ne se ferait pas au détriment des préoccupations environnementales.

Le Canada est le deuxième producteur mondial d'uranium, mais la longueur du processus réglementaire a contraint des entreprises minières comme NexGen Energy à attendre sept ans et plus pour construire la plus grande mine d'uranium du monde en Saskatchewan.

"C'est un processus très long", a déclaré Leigh Curyer, PDG de NexGen. "Il est absolument essentiel que le gouvernement et l'industrie collaborent pour que ces projets soient mis en œuvre plus rapidement.

Malgré tout, NexGen estime que la rigueur du système réglementaire canadien est un avantage, car elle favorise une analyse approfondie du projet, selon M. Curyer.

L'énergie nucléaire bénéficie d'un large soutien public et emploie plus de 70 000 personnes. Pourtant, le dernier réacteur du Canada a été mis en service il y a plus de vingt ans et aucun projet nucléaire n'a été approuvé depuis l'introduction de l'AAI en 2019.

Si le délai d'approbation est raccourci, cela pourrait aider le gouvernement du Premier ministre libéral Justin Trudeau à atteindre son objectif de réduire le réseau électrique du pays à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2035, dans le cadre d'un objectif global de zéro net d'ici 2050.

Les groupes de défense du climat et les chercheurs ont averti que le Canada risquait de ne pas atteindre ses objectifs en matière de climat.

L'expansion du nucléaire se heurte toutefois à l'opposition de certains, qui estiment que les risques ne sont pas suffisamment pris en compte.

Le groupe environnemental Sierra Club s'oppose au développement des combustibles nucléaires en raison des déchets dangereux, du coût élevé et des liens avec les armes, a déclaré Gretchen Fitzgerald, directrice des programmes de Sierra Club au Canada.

"Le Canada a encore et toujours échoué à mettre en place des processus d'évaluation environnementale valables et une réglementation indépendante de l'industrie de l'énergie nucléaire, laissant les communautés en danger", a déclaré Mme Fitzgerald.

ANCIENS SITES ET NOUVEAUX SITES

Le mois dernier, l'Ontario a annoncé qu'il commencerait les travaux de rénovation des réacteurs nucléaires vieillissants de Pickering, situé à environ 45 km à l'est de Toronto, afin de prolonger la production de 30 ans.

Les 19 réacteurs nucléaires du Canada produisent 14 % de l'électricité du pays, et le pays a également exporté la technologie de plus de 30 réacteurs CANDU (Canada Deuterium Uranium) dans le monde entier.

Aujourd'hui, l'Ontario, qui tire 50 % de ses besoins en électricité du nucléaire, souhaite déployer davantage de réacteurs dans la province la plus peuplée du Canada.

"Nous avons demandé à ce que le nucléaire soit exempté de l'AIA, a déclaré Todd Smith, ministre de l'énergie de l'Ontario, lors d'une interview accordée à Reuters ce mois-ci.

"S'il faut encore sept à dix ans pour construire une nouvelle centrale nucléaire en Ontario, il est absolument impossible que le gouvernement fédéral atteigne ses objectifs en matière de climat, a déclaré M. Smith.

Wilkinson a déclaré qu'il avait organisé une réunion à la fin de l'année dernière avec les ministres provinciaux de l'énergie de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick, en partie pour discuter de la manière d'accélérer les évaluations des nouveaux projets nucléaires.

Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Smith s'est joint à M. Wilkinson pour annoncer que le gouvernement fédéral verserait jusqu'à 50 millions de dollars canadiens (36,8 millions de dollars) à Bruce Power pour mener des consultations et des études en vue d'ajouter de nouveaux réacteurs nucléaires à Tiverton, en Ontario. La centrale de Bruce Power est déjà la deuxième plus grande au monde.

L'un des moyens d'accélérer le processus consiste à traiter les extensions de sites nucléaires existants - les friches industrielles - différemment des nouvelles installations - les sites vierges - a déclaré M. Wilkinson.

Seuls l'Ontario et le Nouveau-Brunswick possèdent des réacteurs existants, de sorte que les provinces qui n'en ont pas auraient "probablement besoin d'une évaluation un peu plus poussée", a-t-il déclaré.

L'Ontario développe ce qui pourrait être le premier petit réacteur modulaire (SMR) opérationnel dans le monde occidental d'ici la fin de la décennie, une technologie que de nombreux pays considèrent comme un moyen de remplacer les centrales au charbon, a indiqué M. Wilkinson.

Wilkinson a déclaré que les petits réacteurs modulaires sont "des copies conformes les uns des autres" et qu'ils ne devraient donc pas nécessiter d'évaluations techniques répétitives.

Le gouvernement est également en train de revoir l'ensemble de son processus réglementaire d'approbation des grands projets industriels, y compris le nucléaire, en éliminant les chevauchements entre les évaluations provinciales et fédérales. Les détails de cette révision, qui aura un impact particulier sur l'exploitation minière, seront publiés dans les prochains mois, a indiqué M. Wilkinson.

La grande expérience du Canada en matière de nucléaire signifie qu'il peut "tirer parti de son expérience et de sa technologie pour créer des emplois et des débouchés économiques", a ajouté M. Wilkinson.

(1 $ = 1,3573 dollar canadien) (Reportage de Steve Scherer et Rod Nickel, complément d'information de Nia Williams, édition de Denny Thomas, Nick Zieminski et Diane Craft)