Le LME ne constate pas d'autres "irrégularités" dans le nickel garanti

La semaine dernière, le LME a annulé les neuf warrants - documents conférant la propriété du métal stocké dans les entrepôts agréés par le LME - ou 54 tonnes de briquettes de nickel ensachées, sans révéler ce que contenaient les sacs.

Des sources au fait de l'affaire ont déclaré à Reuters en début de semaine que le nickel livré par Access World, société d'entreposage agréée par le LME, aux négociants en matières premières Trafigura et Stratton Metals, contenait des pierres au lieu de nickel.

Les quantités concernées ne sont pas importantes, mais des sources industrielles ont déclaré que la découverte de nickel non conforme avait érodé la confiance dans le commerce du nickel, tant au niveau mondial qu'au sein du LME, le plus ancien et le plus important forum de métaux au monde.

"Nous continuons à travailler avec les exploitants d'entrepôts pour effectuer un contrôle approfondi du nickel en sac garanti par le LME - la majorité des garanties ont été vérifiées et aucune autre irrégularité n'a été constatée", a déclaré le LME dans un communiqué.

"Nous communiquerons avec le marché par le biais d'un avis pour confirmer l'achèvement de la vérification sous peu.

La semaine dernière, le LME a demandé à tous les exploitants d'entrepôts de procéder à des inspections du nickel sous garantie. Pour leur en donner le temps, il a reporté d'une semaine, au 27 mars, la reprise des échanges de nickel pendant les heures asiatiques.

"Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un incident isolé", a déclaré la bourse, vieille de 146 ans.

Les acheteurs de nickel à la Bourse des métaux de Londres, inquiets à l'idée de recevoir des produits qui ne répondent pas aux spécifications, reportent leurs positions en vendant des contrats proches et en les rachetant plus loin, ont déclaré les négociants.

Cela se traduit par de fortes décotes pour les contrats proches par rapport à ceux dont l'échéance est plus lointaine.