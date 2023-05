Le courtier Sucden annule une dette liée à l'escroc présumé de Trafigura

Le courtier en matières premières Sucden Financial Ltd (SFL) a déclaré avoir annulé une créance irrécouvrable de TMT Metals, une entreprise liée à l'homme d'affaires Prateek Gupta, que le négociant mondial Trafigura a accusé d'une fraude de plus d'un demi-milliard de dollars.

"SFL est intéressée par le procès de Trafigura, car elle a une créance sur TMT Metals", a déclaré le courtier à Reuters dans un courriel. TMT Metals n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Trafigura a déclaré en février qu'elle avait comptabilisé une charge de 577 millions de dollars liée à ce qu'elle prétend être une "fraude systématique" par les sociétés de Gupta concernant les cargaisons de nickel et a obtenu des ordonnances de gel des actifs de Gupta, de sa femme et des sociétés qui lui sont liées. Les représentants de M. Gupta ont déclaré qu'ils préparaient "une réponse solide" aux allégations de fraude. Un porte-parole n'avait pas d'autre commentaire à faire lundi. Un juge londonien a accordé à SFL l'accès aux documents judiciaires déposés par Trafigura, selon un document judiciaire daté du 11 mai et consulté par Reuters lundi. Bien que SFL n'ait pas précisé le montant, les comptes 2022 de SFL indiquent "6,5 millions de livres (8,20 millions de dollars) pour une éventuelle dépréciation de la valeur des créances commerciales". Le courtier a déclaré que sa créance irrécouvrable était "dépréciée à 100 %" et qu'il n'avait pas d'autre exposition à TMT, ajoutant qu'il n'avait pas décidé de la suite à donner à une éventuelle demande d'indemnisation. Trafigura a déclaré en février, lors de la première annonce de la fraude présumée, que celle-ci avait été commise par "un groupe de sociétés liées à M. Prateek Gupta et apparemment contrôlées par lui, y compris TMT Metals et des sociétés appartenant à UD Trading Group". Un tribunal londonien a fixé au 2 juin la date limite pour que les avocats de M. Gupta déposent une demande de levée de l'ordonnance de gel dont il fait l'objet. SFL, l'un des huit membres du London Metal Exchange autorisés à négocier sur le marché libre, a enregistré la semaine dernière un bénéfice avant impôt de 18,4 millions de livres en 2022, contre 18,3 millions l'année précédente. (1 $ = 0,7923 livre)