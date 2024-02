Les prix du nickel se sont dirigés vers leur plus grand gain hebdomadaire en sept mois vendredi, alors que l'extension des sanctions occidentales contre la Russie a déclenché la couverture des paris sur des prix plus bas du métal.

Le nickel à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,7 % à 17 510 dollars la tonne métrique à 1141 GMT après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 10 novembre à 17 600 dollars. Le métal utilisé dans l'acier inoxydable et les batteries de véhicules électriques est en cours pour un gain hebdomadaire de 7,2%, le plus important depuis la fin du mois de juillet.

"Tout tourne autour des risques de sanctions. Tout le monde était incroyablement à court de nickel, donc le risque potentiel pour l'approvisionnement (de la Russie) a provoqué cette réaction", a déclaré Dan Smith chez Amalgamated Metal Trading.

Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi plus de 500 nouvelles sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine il y a deux ans. La nouvelle liste n'a pas encore été divulguée.

La Russie est un important producteur de nickel et d'aluminium raffinés.

L'aluminium du LME a toutefois reculé de 0,6 % à 2 185,50 dollars vendredi, après que les sanctions européennes et britanniques n'aient pas mentionné le métal.

"L'aluminium primaire russe est plus important pour le marché mondial que le nickel russe, mais tout le monde parle de sanctions potentielles sur l'aluminium russe depuis un certain temps, la réaction a donc été modérée", a déclaré M. Smith.

Le cuivre a perdu 0,6 % à 8 530 dollars après avoir atteint 8 608,50 dollars lors de la session précédente, son plus haut niveau depuis le 31 janvier. Le métal largement utilisé dans la construction a augmenté de près de 5% depuis le 9 février.

"Les dernières données chinoises sont légèrement positives - comme l'indiquent les prix des nouveaux logements - et de nombreux titres bancaires et immobiliers sont en hausse", a déclaré M. Smith.

Le nickel, quant à lui, a également été soutenu par la spéculation sur la lenteur de l'approbation des quotas miniers indonésiens, ce qui pourrait réduire l'offre de minerai, selon CITIC Futures.

L'Indonésie, premier producteur mondial de nickel, examine les demandes d'approbation de quotas miniers pour les trois prochaines années. D'autres minéraux sont confrontés au même problème, les exportations d'étain raffiné ayant chuté de 99 % en janvier.

Le zinc a augmenté de 0,3 % à 2 392,50 dollars la tonne, le plomb a perdu 0,4 % à 2 079,50 dollars et l'étain a augmenté de 0,1 % à 26 205 dollars (rapport de Polina Devitt à Londres ; rapports supplémentaires de Siyi Liu et Fransiska Nangoy ; édition).