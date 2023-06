Les actions australiennes ont légèrement augmenté vendredi après trois séances de baisse consécutives, soutenues par les valeurs minières et aurifères, tandis que l'amélioration des prévisions de la Réserve fédérale américaine concernant la suspension des hausses de taux d'intérêt lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine a également stimulé le sentiment.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 0,3% à 7.099,7 à 0042 GMT. L'indice de référence a baissé de 0,3% jeudi. Cependant, l'indice de référence était sur la voie d'une troisième baisse hebdomadaire consécutive.

Globalement, les actions mondiales ont augmenté au cours de la session précédente, les investisseurs s'appuyant sur les paris que la Fed s'abstiendra probablement d'augmenter les taux la semaine prochaine.

Au niveau local, les investisseurs prévoient une nouvelle hausse des taux par la Reserve Bank of Australia d'ici la fin du mois de septembre à 4,35 %, suite à une hausse surprise mardi, puis un maintien de la politique pour le reste de l'année, selon les économistes interrogés par l'agence Reuters.

À Sydney, les minières lourdes ont mené les gains sur l'indice de référence, augmentant de 0,8 %, alors que le minerai de fer a prolongé un rallye sur les espoirs persistants de relance de la Chine.

Les majors du secteur, BHP Group et Fortescue Metals Group, ont augmenté respectivement de 1,7 % et de 1,5 %.

Les valeurs aurifères et technologiques locales ont augmenté de 1% chacune, avec la plus grande mine d'or du pays Newcrest Mining gagnant environ 1% et la société de solutions logicielles WiseTech Global se raffermissant de 2%.

D'un autre côté, le sous-indice de l'énergie a baissé de 0,4%, les prix du pétrole ayant baissé dans la nuit après que les États-Unis et l'Iran aient tous deux démenti un rapport selon lequel ils étaient proches d'un accord sur le nucléaire.

Les poids lourds de l'indice, Santos et Woodside Energy, ont baissé respectivement de 1,1 % et de 0,7 %.

Nickel Industries a été le principal gagnant de l'indice de référence, bondissant de 11,6 % après avoir déclaré qu'il prévoyait de lever 633,32 millions de dollars et qu'il avait signé un accord pour réduire son investissement dans le projet Excelsior Nickel Cobalt en Indonésie.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a baissé de 0,3 % à 11 715,74.