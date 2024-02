Uru Metals Ltd - promoteur du projet de nickel Zebedelia en Afrique du Sud - Jay Viera, président non exécutif, démissionne immédiatement. Aucune explication n'a été fournie quant au départ soudain de M. Viera. "Le conseil d'administration souhaite profiter de cette occasion pour remercier M. Viera pour sa contribution à la société", déclare Uru. Le directeur non exécutif Kyle Appleby prend la présidence du conseil d'administration. Uru tiendra son assemblée générale annuelle le 22 mars à Toronto.

Cours actuel de l'action : 55,00 pence, en baisse de 27 % lundi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 73 %.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.