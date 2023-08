Selon deux analystes industriels basés en Chine, les producteurs chinois de nickel cherchent à coter leur métal sur le London Metal Exchange (LME), afin d'améliorer leur accès aux marchés mondiaux et de s'empresser d'engranger des bénéfices tout en augmentant leur production.

Cela pourrait donner un coup de pouce à la bourse, le plus ancien et le plus grand forum de négociation des métaux au monde, qui s'efforce de revigorer son contrat sur le nickel après une grave crise des prix en mars 2022 qui a porté atteinte à ses volumes d'échanges et à sa crédibilité.

En mars de cette année, la bourse a annoncé des plans visant à réduire les temps d'attente et les frais de rebut pour l'approbation de nouvelles marques de nickel à livrer dans le cadre de son contrat, dans le but d'augmenter les stocks d'acier inoxydable dans ses entrepôts agréés.

Ces changements, combinés aux prix élevés du nickel au LME par rapport aux prix de la fonte brute et du sulfate de nickel de qualité inférieure, ont incité les producteurs chinois à commencer à étudier la possibilité de livrer dans le système du LME.

"Les bons bénéfices, la nécessité de se couvrir avec des contrats à terme et de renforcer leur présence internationale sont les principales raisons de l'intérêt pour une cotation au LME, ainsi que la procédure accélérée proposée par la bourse", a déclaré Zhang Yuan, analyste chez CITIC Futures, une entreprise soutenue par l'État.

Selon M. Zhang, les entreprises chinoises susceptibles de poser leur candidature au LME comprennent le groupe Tsingshan, le plus grand producteur de nickel de Chine, et les fabricants de matériaux pour batteries Jutai Energy, Grand Green et Maolian Technology.

Tsingshan, Grand Green et Maolian n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que Jutai a refusé de commenter.

Ces quatre entreprises prévoient d'augmenter leur capacité de production de nickel raffiné cette année ou l'année prochaine, a déclaré M. Zhang.

He Siyao, analyste au Shanghai Metals Market (SMM), fournisseur d'informations sur l'industrie, a également déclaré qu'au moins trois de ces entreprises sont susceptibles de demander une cotation au LME.

L'augmentation du nombre de marques livrables pourrait se traduire par des stocks supplémentaires dans les entrepôts du LME et par une liquidité accrue pour son contrat sur le nickel.

Dans le cadre de son nouveau régime d'inscription, le LME, qui appartient à Hong Kong Exchanges and Clearing, a récemment approuvé le nickel de la société chinoise Zhejiang Huayou Cobalt. Deux autres producteurs chinois, Yantai Cash Industrial et Jinchuan Group, figuraient déjà parmi les marques du LME, qui en compte désormais 25 selon le site web de la bourse.

Huayou et d'autres producteurs chinois ont augmenté de manière agressive leur production de nickel raffiné afin de profiter des prix élevés. SMM estime que les nouveaux projets basés en Chine ajouteront 145 300 tonnes métriques de capacité de nickel électrolytique cette année, soit une augmentation d'environ 60 % par rapport à 2022.

La capacité raffinée de la Chine représentait environ un quart du total mondial l'année dernière.

Le prix du nickel au LME, qui se situe actuellement autour de 21 650 dollars la tonne métrique, offre également un potentiel de profit beaucoup plus important que la fonte de nickel ou le sulfate de nickel.

Le bénéfice sur la production de nickel raffiné pour les producteurs chinois a atteint 70 000 yuans (9 740 dollars) la tonne métrique au début de cette année, avant de tomber entre 20 000 et 30 000 yuans en juin avec l'augmentation de l'offre sur le marché, mais cela reste bien supérieur aux 10 000 yuans environ sur la fonte de nickel et aux moins de 10 000 yuans sur le sulfate de nickel, a déclaré He, analyste chez SMM.

Alors que les producteurs chinois augmentent rapidement leur production de nickel de classe 1 au LME, ils pourraient être confrontés à une course contre la montre pour en tirer profit, car l'augmentation de l'offre de nickel de haute qualité devrait réduire l'écart de prix avec les qualités inférieures.

L'augmentation de la production de nickel n'est pas passée inaperçue au LME.

"Étant donné la croissance attendue de la production de nickel de classe 1 à partir de nouvelles sources, l'approche accélérée du LME et la dispense de frais pour les nouvelles marques de nickel du LME visent à encourager l'augmentation du stock et de la liquidité du contrat", a déclaré un porte-parole du LME dans un courrier électronique.

La bourse espère y parvenir sans assouplir ses "exigences métallurgiques ou en matière d'approvisionnement responsable", a ajouté le porte-parole.

"Nous nous attendons à ce que d'autres demandes accélérées nous parviennent dans les mois à venir.

(1 $ = 7,1907 yuans chinois renminbi)