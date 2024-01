Plus de 400 travailleurs canadiens de la société de manutention de céréales Viterra sont prêts à faire grève vendredi en Saskatchewan, dans l'attente d'une dernière série de négociations, a déclaré le Grain and General Services Union (syndicat des céréales et des services généraux).

Viterra, dont le siège est à Rotterdam, est l'un des plus grands manutentionnaires de blé, de canola et d'autres cultures au Canada. La Saskatchewan est la plus grande province céréalière du pays.

Viterra appartient au géant des matières premières Glencore, à la branche d'investissement du Régime de pensions du Canada et à la British Columbia Investment Management Corp.

Les négociations durent depuis plus d'un an et portent sur des questions clés telles que les salaires, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le "respect sur le lieu de travail", selon un avis publié mardi sur le site web du syndicat.

"Cet avis de grève souligne l'urgence et la gravité de la situation", a déclaré le secrétaire général Steve Torgerson.

Les représentants du syndicat et de Viterra doivent se rencontrer jeudi à Regina pour une deuxième journée consécutive avec un médiateur nommé par le gouvernement fédéral.

Viterra pourrait envisager un lock-out si un accord n'est pas conclu, et travaille sur des plans d'urgence pour minimiser les perturbations pour les clients, a déclaré la société dans un communiqué.

"Nous sommes engagés dans le processus de négociation collective et demeurons prudemment optimistes quant à la possibilité d'en arriver à une entente", a déclaré Jordan Jakubowski, vice-président des ressources humaines de Viterra Canada.

L'année dernière, l'entreprise rivale Bunge Ltd a déclaré qu'elle ferait l'acquisition de Viterra, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires au Canada et ailleurs. Le Canada est l'un des plus grands exportateurs de blé au monde.

Deux sections syndicales sont concernées : 384 travailleurs des opérations et de la maintenance et 65 employés du siège social canadien de l'entreprise.

La grève est prévue pour vendredi à 15 heures, heure de l'Est (2000 GMT).