(Alliance News) - Metals One PLC a déclaré lundi avoir terminé le forage de 1 548 mètres de diamants sur la cible R1 Hook de son projet Black Schist en Finlande.

Le développeur de projets métallifères axés sur la Finlande et la Norvège a déclaré que huit trous avaient été forés sur la cible, une extension "très prometteuse" de la cible R1 dans la zone de licence de ressources Rauta 9-11 à Black Schist.

Cette zone est adjacente à la "plus grande" mine de nickel en exploitation d'Europe, Talvivaara, a déclaré Metals One.

Le forage au diamant a été conçu pour confirmer la structure et le potentiel de la minéralisation en nickel-cuivre-cobalt-zinc. Metals One a déclaré que les premières évaluations visuelles et par fluorescence X portable de la carotte indiquent des intersections potentielles de minéralisation hébergée dans du schiste noir.

Metals One prévoit de communiquer les résultats des analyses de forage au début de l'année 2024, ainsi que des interprétations structurelles et son programme de travail visant à augmenter de manière significative les ressources existantes du projet Black Schist.

La société a déclaré qu'elle était impatiente de présenter plus en détail, au cours du premier trimestre 2024, les plans visant à établir une " opération hautement efficace de nickel et de métaux pour batteries en Europe ".

"Nous sommes heureux d'avoir achevé notre premier programme de forage sur notre projet en Finlande en toute sécurité, en avance sur le calendrier et dans le respect du budget", a déclaré Jonathan Owen, directeur général de la société.

"Les évaluations visuelles et par fluorescence X portable de la carotte indiquent des intersections potentielles de minéralisation de type schiste noir. Il s'agit d'une étape encourageante vers l'augmentation matérielle des ressources minérales présumées du projet, qui s'élèvent à 28,1 mégatonnes de minéralisation [nickel-cuivre-cobalt-zinc] de type Talvivaara.

"Ce type de minéralisation s'est avéré être une source de métaux pour batteries à faible coût et à faible intensité de carbone en Europe, et est très recherché par l'industrie des véhicules électriques. Nous sommes impatients d'informer nos actionnaires des résultats d'analyse et de l'impact interprété, ainsi que de présenter notre vision du projet visant à étendre considérablement notre position dans les concessions au cours de la nouvelle année."

Les actions de Metals One ont augmenté de 6,9 % à 2,78 pence chacune à Londres lundi après-midi.

