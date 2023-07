(Alliance News) - Metals One PLC a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'entrer en bourse sur le marché AIM de Londres lundi prochain.

La société basée à Londres prévoit d'acheter des projets de ressources naturelles axés sur les métaux de batterie tels que le nickel, le lithium, le cobalt et le cuivre.

Metals One a déclaré avoir des intérêts dans les projets de nickel, de cuivre et de zinc Paltamo et Rautavaara en Finlande, qui constituent ensemble le projet Black Schist, ainsi que dans le projet Brownfield Rana Nickel en Norvège.

Le projet Black Schist est acheté à Bluejay Mining PLC, une société cotée sur le marché AIM.

"Ces projets représentent des opportunités de développer des gisements à grande échelle, dans des juridictions stables, bien situées pour approvisionner les marchés européens des véhicules électriques et du stockage de l'énergie, qui connaissent une croissance rapide.

Metals One lèvera 2,2 millions de livres sterling dans le cadre de l'introduction en bourse, au prix de 5 pence par action. Elle détiendra 208,5 millions d'actions au moment de l'admission, ce qui lui donnera une capitalisation boursière de 10,4 millions de livres sterling au prix de l'introduction en bourse.

Jonathan Owen est le directeur général de la société, Daniel Maling étant le directeur financier. Le président est Alastair Clayton.

