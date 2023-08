HAMBOURG (dpa-AFX) - Une grande usine de recyclage de batteries de voitures électriques usagées doit être mise en service jeudi (13h00) dans le quartier de Billbrook à Hambourg. Les exploitants sont le fabricant de batteries suédois Northvolt et le recycleur de métaux britannique European Metal Recycling (EMR), actif dans le monde entier. Après d'importants travaux de transformation, l'installation pour le démontage des batteries dites de traction a vu le jour sur une surface de 12 000 mètres carrés à Billbrook. Avec le nombre croissant de voitures électriques sur les routes, le thème du recyclage des batteries prend de l'importance.

Northvolt s'est fait connaître du grand public dans le nord de l'Allemagne surtout avec son projet de construire une grande usine près de Heide, dans la région autrefois peu structurée de Dithmarschen. On y parle d'investissements de 4,5 milliards d'euros, de la création de 3000 emplois et de la production annuelle de batteries pour un million de voitures électriques. Northvolt s'est fixé comme objectif de "construire la batterie la plus écologique du monde, avec une empreinte carbone minimale et les exigences les plus élevées en matière de recyclage"./kf/DP/mis