Plus de 25 fabricants mondiaux d'automobiles et de batteries ont exprimé leur intérêt pour l'achat de nickel provenant de la nouvelle usine indonésienne du producteur australien Nickel Industries, a déclaré mardi le PDG Justin Werner, ce qui constitue le dernier coup de pouce à la position dominante de l'Indonésie en matière de nickel.

L'entreprise propose 70 000 à 80 000 tonnes métriques par an à partir de sa nouvelle usine de lixiviation acide à haute pression (HPAL) à Sulawesi, qui devrait être achevée au second semestre 2025.

"Nous avons reçu un très bon intérêt", a déclaré M. Werner à Reuters. "Nous ne sommes pas pressés de prendre une décision.

L'Indonésie s'est imposée comme une puissance d'approvisionnement grâce à ses faibles coûts, produisant plus de la moitié du nickel mondial, et devrait représenter près des trois quarts de l'offre mondiale d'ici la fin de la décennie.

L'usine HPAL de Nickel Industries produira du nickel sous forme de cathode, ainsi que du précipité d'hydroxyde mixte (MHP) et du sulfate de nickel, qui sont utilisés pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques.

L'entreprise est également à la recherche d'investisseurs pour une participation pouvant aller jusqu'à 25 % dans l'usine, car son partenaire chinois Tsingshan, qui construit l'usine, est prêt à vendre une partie de sa participation de 45 %.

La surabondance de l'offre a fait chuter les prix du nickel de 45 % l'année dernière, ce qui a mis sous pression les producteurs à coûts élevés, notamment le premier exploitant minier mondial BHP et d'autres en Australie, qui ont réclamé une "prime verte" pour le nickel à faible teneur en carbone.

La Bourse des métaux de Londres (LME) considère que 20 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par tonne de nickel constituent le seuil pour le nickel à faible teneur en carbone, et l'usine HPAL de Nickel Industries produira une tonne de nickel pour environ huit tonnes de CO2.

"Nous serions ravis d'obtenir une prime verte et nous sommes plus que convaincus que nous pourrions y prétendre", a déclaré M. Werner, ajoutant toutefois que les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries ne veulent pas payer de prime verte.

"Ils veulent une réduction", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le magnat australien de l'exploitation minière Andrew Forrest a déclaré que le LME devrait classer ses contrats en deux catégories : les contrats propres et les contrats sales, afin de donner plus de choix aux clients. Sa société Wyloo fermera le mois prochain des mines de nickel pour lesquelles elle a payé 504 millions de dollars l'année dernière. (Reportage de Melanie Burton ; Rédaction de Sonali Paul)