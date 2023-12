Le président russe Vladimir Poutine a signé dimanche un décret ouvrant la voie à l'achat par Rosbank de participations dans des entreprises russes de premier plan détenues par Société Générale.

Le décret stipule que Rosbank pourra acheter les participations de Société Générale dans les principaux producteurs d'énergie tels que Rosneft et Gazprom, ainsi que dans les sociétés de métaux telles que Norilsk Nickel et Severstal, et dans d'autres entreprises russes de premier plan.

Société Générale s'est retirée de Russie et a conclu la vente de son unité locale Rosbank au groupe Interros, une société liée à l'oligarque russe Vladimir Potanin, en mai 2022.