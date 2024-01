Le producteur de nickel calédonien Prony Resources est confronté à une situation "alarmante" dans le contexte de l'effondrement des prix des métaux, alors qu'il attend la possibilité que la France offre un soutien monétaire au secteur du nickel du territoire, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Les difficultés de Prony mettent en lumière les problèmes de l'industrie du nickel du territoire insulaire français du Pacifique, quatrième producteur mondial de minerai de nickel, dont les prix ont chuté de 40 % au cours de l'année écoulée en raison de l'augmentation de l'offre indonésienne. Après des années de pertes, la France tente de parvenir à un accord d'ici la fin du mois afin de soutenir les producteurs par le biais d'investissements visant à réduire les coûts.

Prony, qui est soutenu par la société de négoce de matières premières Trafigura, a averti son personnel dès le mois d'août qu'il pourrait se retrouver à court de liquidités d'ici la fin de l'année, a déclaré Adélie Garaud Ballande, porte-parole de la société, dans un courriel envoyé mardi.

"Malheureusement, à la fin de l'année 2023, nos craintes se sont confirmées, aggravées par l'effondrement des prix du nickel sur les marchés et une production inférieure au budget. .... A court terme, l'enjeu est de maintenir la trésorerie en attendant des solutions de soutien", a-t-elle précisé.

Les entreprises d'autres régions productrices de nickel à coût élevé ont annoncé des restructurations et des dépréciations en raison de la chute des prix. La demande de nickel, un composant clé des batteries électriques avancées, a augmenté avec la transition mondiale vers les véhicules électriques et Prony a signé un accord d'approvisionnement avec Tesla en 2021.

En novembre, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a déclaré que les trois principaux producteurs de Nouvelle-Calédonie, SLN, soutenu par Eramet, Koniambo Nickel (KNS) de Glencore et Prony, auraient besoin de 1,5 milliard d'euros (1,63 milliard de dollars) de financement à court terme.

Le gouvernement français contribuerait à d'autres projets, y compris une refonte du système énergétique de la Nouvelle-Calédonie qui a rendu le traitement du minerai local coûteux, mais ne renflouerait pas le secteur, a-t-il déclaré.

Prony est détenu à 51 % par les autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie et d'autres intérêts locaux, tandis que Trafigura détient une participation de 19 % et que le reste est détenu par une coentreprise entre Prony et la société d'investissement Agio Global.

Les parties prenantes de Prony ont racheté à la société brésilienne Vale, en 2021, les activités déficitaires liées au nickel dans le territoire français. Il s'est fixé pour objectif de doubler la production pour la porter à 44 000 tonnes en 2024, par rapport aux niveaux de 2021.

