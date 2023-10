Le London Metal Exchange (LE) a lancé une nouvelle collaboration avec son rival chinois, le Shanghai Futures Exchange, a déclaré mardi Matthew Chamberlain, directeur général du LME.

Le LME, qui appartient à Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), est le plus grand et le plus ancien forum des métaux au monde.

"Aujourd'hui, nos deux sites ont ouvert un nouveau chapitre de coopération étroite et nous avons l'intention d'approfondir notre collaboration en 2024", a déclaré M. Chamberlain lors du dîner du LME, qui s'inscrit dans le cadre de la réunion annuelle de l'industrie LME Week à Londres.

"Nous travaillerons ensemble à l'innovation des produits pour mieux servir les participants internationaux dans la gestion des risques et la découverte des prix", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Le LME a été confronté à un procès et à une réduction des volumes d'échanges de nickel après une flambée des prix en mars de l'année dernière, lorsque les prix du nickel ont doublé en l'espace de quelques heures.

Le LME, qui existe depuis 146 ans, a été contraint d'interrompre les échanges de nickel et d'annuler des transactions à la suite d'une volatilité due en partie à d'importantes positions courtes de nickel de gré à gré.

"Dans l'industrie des métaux, les projecteurs sont braqués sur le monde des contrats de gré à gré, un monde largement caché", a déclaré John Williamson, président par intérim du LME, lors du même événement.

