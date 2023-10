Un juge fédéral de l'Oklahoma a autorisé l'entrée en vigueur d'une loi de l'État interdisant aux mineurs transgenres de bénéficier de traitements visant à affirmer leur identité sexuelle, ajoutant ainsi à la division croissante entre les tribunaux sur la question de savoir si de telles lois peuvent être appliquées.

Les soins visant à affirmer le genre comprennent les bloqueurs de puberté, les hormones et la chirurgie.

Les principales associations médicales américaines affirment que ces soins constituent un traitement approprié et potentiellement salvateur de la dysphorie de genre, c'est-à-dire de la détresse causée par l'inadéquation entre le sexe assigné à la naissance et l'identité de genre des personnes transgenres. Les partisans de l'interdiction affirment que ces traitements n'ont pas fait leurs preuves et qu'ils risquent de causer des dommages à long terme.

Dans une ordonnance préliminaire rendue jeudi, le juge de district John Heil, à Tulsa, a déclaré que les familles qui contestent la loi ne parviendront probablement pas à prouver qu'elle constitue une discrimination illégale fondée sur le sexe ou qu'elle porte atteinte aux droits des parents.

Un porte-parole du procureur général de l'Oklahoma, Gentner Drummond, a déclaré que le bureau "continue à remplir son devoir de défense" de la loi et "a obtenu une décision qui aboutit à la pleine application de cette loi".

Un porte-parole de Lambda Legal, qui représente les plaignants, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La loi, adoptée en mai, considère comme un délit le fait de fournir à des mineurs "des services médicaux ou chirurgicaux effectués dans le but de tenter d'affirmer la perception qu'a le mineur de son genre ou de son sexe biologique, si cette perception est incompatible avec le sexe biologique du mineur".

En mai, cinq familles ont intenté un procès à l'État pour bloquer la loi. Elles ont déclaré que la loi était discriminatoire sur la base du statut de transsexuel et violait le droit des parents à diriger le traitement médical de leurs enfants.

M. Heil, qui a refusé d'interrompre l'application de la loi pendant la durée du procès, a rejeté ces arguments. Il a déclaré que la loi visait des traitements particuliers, et non le sexe, et que la Constitution des États-Unis ne reconnaissait pas un "droit fondamental" aux parents de choisir des traitements médicaux particuliers pour leurs enfants.

Cette décision intervient une semaine après qu'une cour d'appel fédérale a autorisé l'entrée en vigueur de lois similaires dans le Tennessee et le Kentucky. Une autre cour d'appel fédérale a autorisé l'entrée en vigueur d'une interdiction en Alabama au mois d'août.

Toutefois, les tribunaux fédéraux de district de l'Arkansas, de la Floride, de la Géorgie et de l'Indiana ont annulé ces interdictions, de même qu'un tribunal d'État du Montana.

Le conflit entre les tribunaux fédéraux pourrait éventuellement conduire à la saisine de la Cour suprême des États-Unis, bien qu'il n'y ait pas de requête en cours devant la Cour.