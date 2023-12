Uru Metals Ltd - société d'exploration et de développement miniers qui considère le projet de nickel Zebedelia en Afrique du Sud comme un actif "phare" - ne déclare aucun revenu au cours du semestre clos le 30 septembre, sans changement par rapport à l'année précédente. La perte nette passe de 436 000 USD à 374 000 USD en glissement annuel. Les dépenses administratives diminuent de 9,1 % à 396 000 USD, contre 436 000 USD en glissement annuel. Le projet Zebedelia reste une "entreprise clé" pour l'entreprise, compte tenu de sa participation de près de 74 % dans Zeb Nickel Corp. "La demande de nickel, essentielle pour les batteries lithium-ion et le marché florissant des véhicules électriques, continue de croître, ce qui souligne l'importance de notre projet", ajoute M. Uru.

Cours actuel de l'action : 51,80 pence

Évolution sur 12 mois : en baisse de 65 %.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.