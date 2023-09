Vale Base Metals s'est engagée à investir près de 9 milliards de dollars en Indonésie, notamment pour le développement d'usines de lixiviation acide à haute pression (HPAL) pour le nickel, a déclaré jeudi le directeur général Deshnee Naidoo.

Par l'intermédiaire de son unité locale Vale Indonesia, la société s'associe à des entreprises telles que la société chinoise Zhejiang Huayou Cobalt Co pour construire deux usines HPAL sur l'île de Sulawesi afin de produire un précipité d'hydroxyde mixte (MHP) à partir du nickel.

"Comme nous le savons tous, le MHP sera la force motrice qui débloquera le secteur intermédiaire et nous permettra d'aller en aval", a déclaré M. Naidoo aux participants du Forum indonésien pour le développement durable à Jakarta.

Alors que les mineurs se déplacent vers le bas de la chaîne d'approvisionnement pour traiter les minerais, elle a demandé que les constructeurs automobiles investissent davantage en amont pour accélérer le développement de l'écosystème de production des véhicules électriques.

Pour le projet Sorowako, Vale et ses partenaires visent à produire 60 000 tonnes de nickel et 5 000 tonnes de cobalt en MHP par an, tandis que le projet Pomalaa devrait produire 120 000 tonnes de nickel en MHP par an.