Andrada Mining Ltd - société africaine d'exploitation de métaux technologiques possédant un portefeuille d'actifs miniers et d'exploration en Namibie - confirme qu'elle a entamé un programme d'exploration initial pour le permis d'exploration Brandberg West en Namibie. Historiquement, la mine a produit de l'étain et du tungstène, avec de fortes indications de minéralisation en cuivre. Andrada a entamé un programme qui comprend l'évaluation de la minéralisation polymétallique de l'ancienne exploitation à ciel ouvert et l'étude des prolongements minéralisés au-delà du site précédemment exploité. Elle ajoute qu'elle prévoit un programme de forage de 3 000 mètres, qui débutera au cours du second semestre de cette année civile.

Anthony Viljoen, directeur général, déclare : "Le programme d'exploration nous permettra de déterminer l'étendue de la minéralisation à l'intérieur et autour de la mine Brandberg West. Le projet nous offre une opportunité passionnante de reproduire le processus de développement que nous avons mis en œuvre avec succès à Uis, en le faisant passer d'une exploitation historique abandonnée à une mine en production à part entière. Les chiffres historiques montrent que le projet EPL5445 a le potentiel de doubler le volume actuel de concentré d'étain produit à Uis et d'ajouter le tungstène à la liste croissante des métaux produits par Andrada. La région d'Erongo continue de prouver qu'elle est une province de métaux technologiques inexploitée, et nous sommes ravis de commencer les travaux sur ce que nous pensons être un autre actif de métaux technologiques de classe mondiale".

Cours actuel de l'action : 6,15 pence, en baisse de 1,6 % à Londres ce jeudi

Variation sur 12 mois : en hausse de 41 %.

