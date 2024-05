(Alliance News) - Ce qui suit est un resume des resultats et des mises a jour commerciales des societes cotees a Londres, publies mercredi et non rapportes separement par Alliance News :

----------

First Tin PLC - societe de developpement de l'etain avec des projets en Allemagne et en Australie - La filiale australienne Taronga Mines acquiert une licence d'exploration supplementaire. Cette acquisition "consolide ses avoirs fonciers dans le district de Taronga". First Tin ajoute : "La region autour de Taronga est bien mineralisee en etain et a historiquement produit plus de 83 000 tonnes d'etain sous forme de concentre entre 1872 et 1984. Le gisement de Taronga possede des ressources mesurees, indiquees et presumees de 138 000 tonnes d'etain".

----------

Ariana Resources PLC - Societe d'exploration de metaux precieux axee sur la ceinture metallogenique eurasienne de Tethyan - Annonce un accord de financement pour "soutenir les developpements en cours des operations minieres de Zenit" en Turquie. L'offre de Zenit comprend la mine d'or et d'argent de Kiziltepe et le programme de construction de la mine de Tavsan dans l'ouest de la Turquie. Ariana detient une participation de 24 % dans Zenit. Ariana note qu'un accord de credit de 20 millions d'USD a ete conclu avec Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS, la plus grande banque de Turquie. Le pret, dont le taux d'interet effectif est de 8,5 %, fera l'objet de remboursements etales sur trois ans. Le remboursement du principal sera suspendu pendant un an a compter de la date d'echeance.

----------

Sunrise Resources PLC - axee sur les projets de mineraux industriels au Nevada - fait le point sur les plans de forage de Tolsa SA en 2024 pour le projet de sepiolite de Pioche au Nevada. Le projet fait actuellement l'objet d'une option de vente a Tolsa. Sunrise ajoute : "Tolsa travaille avec le Bureau federal americain de gestion des terres pour obtenir les autorisations necessaires a la realisation de 13 forages soniques, chacun d'une profondeur maximale de 130 pieds, et de 300 metres de tranchees dans trois grandes tranchees. Le forage et le creusement de tranchees devraient commencer debut juillet afin de collecter des echantillons supplementaires a des fins d'analyse et de tester les extensions du gisement de sepiolite defini en 2023." Tolsa peut acheter le projet pour 1,4 million USD a tout moment avant le 28 decembre, et Sunrise conservera une redevance de 3 % sur les recettes nettes pendant une periode de 25 ans a compter du debut de la production commerciale, si Tolsa exerce son option. La sepiolite est une argile legere et poreuse. Sunrise indique que le plus grand marche mondial pour la sepiolite est celui des litieres non agglomerantes pour animaux de compagnie.

----------

Beowulf Mining PLC - Nordic-focused mineral resource developer - La perte avant impots au premier trimestre 2024 se reduit de 764 057 GBP a 429 825 GBP. Les depenses administratives diminuent d'un tiers, passant de 593 735 GBP a 397 823 GBP. Aucun revenu n'est declare, sans changement par rapport a l'annee precedente. La societe, qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et l'evaluation d'actifs de ressources naturelles, n'a pas encore genere de revenus.

----------

Sondrel Holdings PLC - Societe de services de conception de semi-conducteurs basee a Reading, en Angleterre - annonce que la souscription de 5,6 millions de livres sterling aupres de Rox Equity Partners Ltd, reste soumise a l'approbation des actionnaires independants lors de l'assemblee generale de jeudi, ainsi qu'a l'appui du secretaire d'Etat britannique. "Sondrel annonce qu'elle a ete informee qu'il est peu probable que l'approbation [National Security & Investment Act 2021] soit recue avant l'assemblee generale", ajoute-t-elle. Dans le cadre de la souscription, elle a emis 56,3 millions d'actions nouvelles au prix de 10 pence chacune a Rox. Sondrel a egalement declare que ses accords de pret avec Rox, conclus en mars, seront convertis en 28,7 millions d'actions nouvelles supplementaires. Si les autorisations reglementaires sont obtenues, Rox detiendra 85 millions d'actions Sondrel, soit 49 % de son capital social elargi.

----------

CT UK Capital & Income Investment Trust PLC - societe d'investissement dont le portefeuille est principalement compose de societes du FTSE All-Share - publie ses resultats pour le semestre clos le 31 mars. CT UK enregistre un rendement de la valeur nette d'inventaire d'un peu moins de 13 % au cours de la periode, contre un peu plus de 12 % il y a un an et plus que les 6,9 % de l'indice FTSE All-Share. La valeur nette d'inventaire par action augmente de 11 % pour atteindre 333,38 pence, contre 301,67 pence en septembre. CT UK annonce un dividende interimaire de 5,70 pence, en hausse de 3,6 % par rapport aux 5,50 pence de l'annee precedente. La presidente Jane Lewis declare : "Le conseil d'administration est heureux que la societe continue a demontrer qu'elle offre aux actionnaires un revenu fiable tout en cherchant a accroitre la taille de leur investissement."

----------

Henderson European Focus Trust PLC - investit dans des "champions mondiaux" cotes en Europe, et son portefeuille comprend le fabricant de medicaments Novo Nordisk AS et le detaillant de produits de luxe LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton SE - Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour la periode de six mois se terminant le 31 mars est legerement inferieur a 18 %, depassant le rendement de pres de 15 % de l'indice de reference FTSE World Europe (ex UK). La valeur nette d'inventaire par action augmente de 16 % pour atteindre 206,8 pence, contre 178,1 pence en septembre. Le dividende interimaire est porte a 3,05 pence par action, contre 1,30 pence l'annee precedente. "Le dividende interimaire est plus eleve que d'habitude afin de garantir que nos actionnaires actuels recoivent un dividende conforme a l'exercice precedent de la societe, soit 4,35 pence par action, et que les reserves de revenus soient protegees", explique l'entreprise. "Nous prevoyons de declarer un dividende final moins eleve (qui devrait etre de 1,30 pence) au titre de l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2024". Elle explique qu'il y aura plus d'actions en circulation a ce moment-la, dans le cadre de son rapprochement avec Henderson Eurotrust PLC. Les deux societes d'investissement axees sur l'Europe ont signe un accord en mars pour creer Henderson European Trust. Cette societe elargie detiendra des actifs nets combines d'environ 750 millions de livres sterling et sera geree par l'equipe chargee des actions europeennes de Janus Henderson Investors, la societe mere des deux societes.

----------

Home REIT PLC - Societe immobiliere basee a Londres - Conclusion d'un accord avec un groupe connu sous le nom de Big Help pour la cession des baux de cette entite sur plus de 600 proprietes de Home REIT. Ces biens representent plus de 30 % du portefeuille de Home REIT. La restitution des baux a ete finalisee mardi. Home REIT et son gestionnaire AEW UK Investment Management LLP ont "analyse le portefeuille et ses differents baux afin de s'assurer que le transfert se fasse de maniere complete et avec un minimum de perturbations pour les occupants". Les proprietes etaient occupees par un melange de locataires du secteur locatif prive avec des baux a court terme garantis et des locataires sociaux places par les autorites locales. Home REIT ajoute : "Les baux vont maintenant etre transferes a Home REIT, ce qui permettra a la societe de percevoir directement les revenus sous-jacents de ces proprietes, d'ameliorer la perception des loyers et de faciliter les opportunites de gestion d'actifs. La societe nommera divers gestionnaires immobiliers pour les biens cedes, qui seront responsables de la gestion quotidienne et de la perception des loyers. La transaction est conforme a la politique d'investissement de la societe, qui vise a stabiliser le portefeuille et a augmenter la perception des loyers. Les occupants actuels des immeubles ne seront pas affectes par cette transaction."

----------

Jade Road Investments Ltd - vehicule a la recherche d'une cible pour une prise de controle inversee - La cession des actifs herites a Eastern Champion Ltd est terminee. "Jade est desormais un vehicule qui cherche a acquerir une entreprise par le biais d'une prise de controle inversee. Les discussions se poursuivent avec un certain nombre de parties sur ce plan", ajoute le communique.

----------

Par Eric Cunha, redacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions a newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits reserves.