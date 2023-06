First Tin PLC - développement de projets d'étain en Allemagne et en Australie - déclare que tous les forages, y compris les forages intercalaires et d'extension de la " phase 2 " du projet d'étain Taronga en Australie, sont maintenant terminés. Les résultats confirment une extension d'environ 400 mètres vers le sud-ouest, confirmant la minéralisation.

Thomas Buenger, directeur général, déclare : "L'équipe de First Tin à Taronga a fait de grands progrès au cours de l'année écoulée et nous sommes incroyablement heureux de confirmer que tous les forages à notre projet d'étain de Taronga en Australie sont maintenant terminés et que les résultats du programme ont confirmé une extension d'environ 400 mètres vers le sud-ouest".

La société attend les résultats d'une estimation révisée des ressources minérales au troisième trimestre 2023.

Cours actuel de l'action : 8,00 pence l'unité, en hausse de 2,6 % lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 57

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.