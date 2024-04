(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Zenith Energy Ltd - société pétrolière et gazière basée à Aberdeen avec des actifs en Afrique et en Italie - Lance une deuxième offre d'échange d'obligations suite à la conclusion de sa première offre au début du mois d'avril. L'échange s'adresse aux détenteurs restants d'obligations en euros à 10,125 %, en dollars américains à 10,300 % et en livres sterling à 10,375 %, toutes échues le 27 janvier 2024. L'offre vise à échanger les obligations en euros contre des obligations à 14,625 %, les obligations en dollars contre des obligations à 14,800 % et les obligations en livres sterling contre des obligations à 14,875 %, toutes à échéance du 21 mai 2026. Zenith indique que la nouvelle offre d'échange d'obligations est due au fait qu'un "nombre significatif" de détenteurs d'obligations n'ont pas pu participer à la première offre d'obligations en raison des difficultés rencontrées par la plateforme d'investissement qu'ils avaient choisie.

----------

Avacta Group PLC - Société de sciences de la vie basée à Wetherby, Angleterre - Émission de 7,5 millions de nouvelles actions en règlement du montant trimestriel en principal de 2,6 millions de livres sterling et du remboursement des intérêts de 620 000 livres sterling concernant les obligations convertibles non garanties de la société. Avacta déclare qu'elle examinera la manière de régler ses futurs remboursements trimestriels d'obligations. À la suite de ce règlement, le capital restant au titre des obligations convertibles sera ramené de 38,3 millions de livres sterling à 35,70 millions de livres sterling.

----------

Ormonde Mining PLC - société de ressources naturelles basée à Dublin et possédant des actifs à Terre-Neuve et en Écosse - déclare que la société TRU Precious Metals Corp, dont elle détient 36 % des parts, a l'intention de mener un projet d'exploration ce printemps et cet été sur son projet Golden Rose à Terre-Neuve. L'exploration se concentrera sur l'évaluation du potentiel des minéraux critiques associés à la zone de cisaillement Cape Ray-Valentine Lake, porteuse de gisements. Brian Timmons, président exécutif de la société, déclare : "Golden Rose a non seulement découvert des gisements d'or à haute teneur le long des mêmes structures que les gisements voisins, mais il est également très prometteur en ce qui concerne le cuivre et d'autres minéraux essentiels. Alors qu'un certain nombre de grandes sociétés aurifères cherchent à diversifier leur exposition au cuivre, nous pensons que cette concentration sur les ressources multiminérales rendra Golden Rose encore plus attrayante pour les fusions-acquisitions à l'avenir."

----------

First Tin PLC - société de développement de l'étain avec des projets en Allemagne et en Australie - met à jour l'estimation des ressources minérales pour son projet d'étain Tellerhauser en Allemagne, détenu à 100 %, après analyse par un consultant géologique indépendant. L'estimation des ressources minérales totales d'étain indiquées et présumées a augmenté de 35 % par rapport à l'estimation de 2019, passant de 102 900 tonnes à 138 600 tonnes. L'estimation du total des ressources indiquées d'étain seulement a augmenté de 37 %, passant de 32 700 tonnes à 45 000 tonnes. Bill Scotting, directeur général, déclare : "Cette augmentation de l'ERM est un grand pas en avant pour notre projet Tellerhauser en Allemagne. Dans un monde qui a besoin de plus d'étain, mais qui compte peu de projets avancés comme le nôtre, l'augmentation de nos ressources à partir de l'exploitation de données de forage historiques est extrêmement précieuse. Les données supplémentaires provenant de l'équivalent de 1311 trous de forage et d'échantillons en rainure ont permis d'établir un modèle de ressources plus robuste avec un nombre de tonnes nettement plus élevé".

----------

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.