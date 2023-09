(Alliance News) - First Tin PLC a déclaré vendredi que sa perte au premier semestre 2023 s'était réduite, alors qu'elle progresse vers son objectif de production pour 2026.

First Tin est une société de développement de l'étain basée à Londres, qui se concentre sur des projets avancés à faibles dépenses en capital en Allemagne et en Australie.

Au cours des six premiers mois de 2023, la perte avant impôts s'est réduite à 1,4 million de livres sterling, contre 2,1 millions de livres sterling un an plus tôt. La perte d'exploitation de First Tin est passée de 2,1 millions de GBP à 1,5 million de GBP.

First Tin a déclaré qu'en dépit de défis macroéconomiques "persistants" tels que la guerre en cours en Ukraine, les tensions géopolitiques croissantes et la volatilité des bourses mondiales, elle a achevé les principaux chantiers de ses deux projets d'étain phares en Australie et en Allemagne.

Le directeur général, Thomas Buenger, a déclaré : "First Tin a réalisé des progrès considérables : "First Tin a réalisé d'importants progrès au cours de la période, en exécutant des chantiers clés et en ajoutant une valeur significative à ses deux actifs d'étain phares en Australie et en Allemagne. L'équipe de direction s'est concentrée sur l'avancement des deux actifs dans leurs études de faisabilité définitives, tandis que les programmes de forage de développement et d'exploration ont produit d'excellents résultats."

En ce qui concerne l'avenir, First Tin a déclaré que les travaux entrepris au cours de la période ont "considérablement progressé" dans le développement de ses principaux actifs.

Elle a ajouté qu'elle progressait à grands pas vers son objectif de production pour 2026, avec la publication attendue d'une étude de faisabilité définitive sur son actif Taronga en Australie au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

Les actions de First Tin ont augmenté de 2,1 % à 6,95 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

