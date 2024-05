La Commission européenne a ouvert une enquête sur les produits laminés plats en fer ou en acier plaqués ou revêtus d'étain en provenance de Chine afin de déterminer si les importations dans l'Union européenne sont vendues à des prix excessivement bas.

La Commission, qui supervise la politique commerciale de l'UE à 27, a lancé cette enquête antidumping à la suite d'une plainte déposée par l'association européenne de l'acier Eurofer, a indiqué le journal officiel de l'UE jeudi.

Cette enquête, ainsi qu'une autre lancée jeudi sur les importations de revêtements de sol en bois, est la dernière d'une série d'enquêtes de l'UE sur le commerce et les subventions concernant les exportations chinoises et les activités des entreprises chinoises en Europe, notamment une enquête antisubventions sur les véhicules électriques.

Les enquêtes et les droits de douane de l'UE et des États-Unis ont suscité la réprobation de Pékin, qui a déclaré jeudi que les affirmations selon lesquelles la Chine déversait les produits de ses capacités excédentaires sur les marchés européen et américain relevaient du "protectionnisme commercial à l'état pur".

L'enquête sur le fer blanc durera jusqu'à 14 mois, avec l'imposition possible de droits provisoires dans sept à huit mois.

Le journal indique que l'une des principales allégations de la plainte est que les producteurs chinois bénéficient de prix faussés pour les matières premières, notamment le fer plat laminé à chaud ou la Commission de l'acier, qui représente 60 à 70 % des coûts de production et fait l'objet de restrictions à l'exportation de la part de la Chine.

Eurofer a déclaré que l'ouverture de l'enquête constituait une étape importante vers le rétablissement de conditions de concurrence équitables, ajoutant que l'industrie de l'UE avait perdu un quart de ses volumes de ventes entre 2021 et 2023, alors que les importations chinoises avaient plus que doublé.

La Chambre de commerce de Chine dans l'UE n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Rapport de Philip Blenkinsop, édition de Tomasz Janowski)