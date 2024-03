Andrada Mining Ltd - société d'exploitation de métaux technologiques axée sur des licences d'exploration en Namibie - déclare qu'elle met en œuvre un "circuit de tri du minerai" dans sa mine phare d'Uis en Namibie, ce qui permettra d'augmenter la quantité de concentré d'étain de 1 500 tonnes par an à 2 000 tonnes par an. La société a également optimisé le circuit de tantale de la mine et prévoit d'effectuer la première expédition de concentré à Afrimet Resources AG, une société basée en Suisse qui se concentre sur les métaux et minéraux d'origine africaine, d'ici la fin du mois de mars. Andrada déclare avoir reçu plusieurs offres non contraignantes pour un partenariat au niveau du projet de lithium, et que ces discussions "progressent bien".

Anthony Viljoen, directeur général, déclare : "Alors qu'Andrada se concentre sur la réalisation de son objectif ultime, qui est de libérer le potentiel d'échelle de ses gisements, l'objectif à court terme de maximiser les revenus des opérations actuelles reste essentiel pour fournir un flux de trésorerie disponible à l'organisation, tout en réduisant les risques du bilan. L'expansion de la production d'étain permettra à Andrada de s'aligner sur ses obligations en matière de redevances, tandis que la production commerciale de tantale répondra à un accord d'approvisionnement avec Afrimet".

Cours actuel de l'action : 4,70 pence par action, en baisse de 6,0 % à Londres mardi

Evolution sur 12 mois : +12%.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

