L'indice du London Metal Exchange (LME) a atteint son plus haut niveau depuis deux ans en mai, lorsque les fonds se sont rués sur les métaux de base, suivant un scénario de reprise de l'industrie manufacturière, de forte demande de transition énergétique et de limitation de l'offre.

Le Doctor Copper, baromètre préféré des investisseurs pour mesurer l'activité industrielle, a atteint son plus haut niveau historique, stimulé par un resserrement féroce du contrat CME.

Les marchés de l'or et de l'argent ont également grimpé, le complexe des métaux revenant sous les projecteurs des investisseurs après des années de désintérêt.

Toutefois, la reprise des métaux de base s'est essoufflée en juin, les prévisions haussières se heurtant à la réalité des stocks élevés et à la faiblesse de la demande en Chine, le plus grand utilisateur de métaux au monde. L'indice LME est à 10 % de ses sommets de la fin mai.

Seul un métal de base du LME a résisté à la baisse générale des prix. L'étain du LME, qui se négocie autour de 33 250 dollars la tonne, a augmenté de 31 % depuis le début de l'année, surpassant largement les autres métaux.

Alors que les fonds se sont concentrés sur les contraintes d'approvisionnement futures pour des métaux tels que le cuivre, l'offre d'étain est perturbée ici et maintenant.

FONDS ET OPTIQUE

L'étain a bénéficié de la rotation générale des fonds spéculatifs vers le secteur des métaux de base.

Le positionnement long des fonds s'est étendu à 3 781 contrats en avril, le chiffre le plus haussier depuis que le LME a lancé son rapport sur les engagements des négociants en 2018.

Alors que les fonds étaient occupés à réduire leurs positions longues sur d'autres métaux le mois dernier, ils ont maintenu celles sur l'étain. Les positions longues des investisseurs s'élevaient à 3 726 contrats à la fin de la semaine dernière.

Les gestionnaires de fonds n'ont aucune raison de vendre. Le prix est resté stable et les stocks de métal au LME ont diminué.

Les stocks globaux du LME sont passés de 1,16 million à 1,79 million de tonnes métriques au cours du premier semestre de l'année. Cette augmentation est due en grande partie à un déversement d'aluminium dans le système en mai, mais les stocks de la bourse ont augmenté dans tous les domaines.

Les stocks d'étain du LME, en revanche, ont chuté de 38 % pour atteindre 4 750 tonnes au cours des six premiers mois de 2024.

Certes, les stocks enregistrés auprès du ShFE sont plus élevés (15 127 tonnes), mais ils ont eux aussi diminué et se situent à 15 % du sommet atteint en mai.

Les stocks boursiers ne sont pas toujours un guide fiable pour les fondamentaux, mais l'optique haussière ne nuit pas à la narration haussière du marché.

Demandez au docteur Copper !

Les partisans du cuivre ont été pris au dépourvu par l'afflux constant de métal dans les entrepôts du LME et les stocks élevés du Shanghai Futures Exchange (ShFE). Les actions de Shanghai n'ont manifestement pas suivi le modèle saisonnier de déclin rapide après les vacances du Nouvel An lunaire.

Les perspectives sont doublement négatives, impliquant une faible demande et une disponibilité abondante de métal, ce qui contredit l'idée d'une offre limitée et d'un marché déficitaire.

CONTRAINTES D'APPROVISIONNEMENT

L'absence de croissance de l'offre à long terme est au cœur du scénario haussier pour les métaux tels que le cuivre, le zinc et, de plus en plus, l'aluminium.

Le cuivre et le zinc montrent des signes de tension dans le segment des matières premières de la chaîne d'approvisionnement, ce qui explique pourquoi ils ont été les deuxième et troisième meilleures performances au cours du premier semestre de l'année.

Les frais de traitement des fonderies se sont effondrés sur les deux marchés, l'offre minière ayant du mal à répondre à la demande.

Toutefois, une pénurie de concentrés miniers n'implique pas nécessairement un resserrement immédiat du segment des métaux raffinés du marché, en particulier si elle résulte d'une demande accrue de la part des fonderies.

La nouvelle capacité de fusion sur le marché du cuivre et la capacité réactivée sur le marché du zinc ont joué un rôle aussi important dans l'effondrement des frais de traitement que l'affaiblissement de la production minière.

Dans un tel contexte, la faiblesse des frais de traitement peut se traduire par un ralentissement de la croissance de la production plutôt que par une baisse de la production de métaux raffinés.

L'étain, en revanche, a connu cette année une pénurie de matières premières et de métaux raffinés.

Les expéditions d'étain raffiné en provenance d'Indonésie, premier exportateur mondial, ont été gravement perturbées par un retard dans la délivrance de nouvelles licences. Les volumes sortants ont chuté à 10 292 tonnes entre janvier et mai, contre 23 887 tonnes au cours de la période précédente.

Les flux de matières premières provenant des mines d'étain de l'État Wa, au Myanmar, vers les fonderies chinoises ont considérablement ralenti depuis que les autorités ont lancé un audit de grande envergure en août de l'année dernière.

Les importations chinoises en provenance du Myanmar ont chuté de 27 % en glissement annuel depuis le début de l'année 2024, le ralentissement ayant été particulièrement prononcé en avril et en mai,

La combinaison de la réduction des flux de concentrés en provenance du Myanmar et des flux de métaux raffinés en provenance d'Indonésie a contraint les acheteurs à puiser dans les stocks d'échange tant au LME qu'en Chine.

APPUYER SUR LE BOUTON PAUSE

La reprise des métaux de base au cours du deuxième trimestre semble être un faux départ.

Les investisseurs ont dû attendre que la réalité rattrape leurs attentes haussières.

Si une partie de l'écume spéculative s'est dissipée en juin, de nombreux investisseurs sont restés fidèles à la tendance haussière générale. Le cuivre reste l'élément métallique le plus important, à en juger par l'ambiance qui régnait lors du séminaire du LME en Asie la semaine dernière.

La conclusion pour les haussiers est que leurs arguments sont plus solides lorsqu'il y a des signes tangibles d'une pénurie de métal sous la forme d'une diminution des stocks visibles.

L'étain est le seul marché où les stocks diminuent en réponse à une perturbation de l'offre, ce qui explique pourquoi il a si nettement surpassé le reste du groupe LME au cours de la première partie de l'année 2024.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.