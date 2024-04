Les prix de l'étain ont atteint leur plus haut niveau depuis 22 mois lundi, le marché s'inquiétant des approvisionnements en provenance d'Indonésie et de la diminution des stocks dans les entrepôts approuvés par le London Metal Exchange (LME).

Les traders ont déclaré que les prises de bénéfices sur les positions longues sur l'étain pariant sur des prix plus élevés ont pesé sur les prix plus tard dans la session, avec l'étain de référence en baisse de 2,4% à 34 730 $ la tonne métrique à 1045 GMT. Il a atteint 36 050 dollars, son plus haut niveau depuis juin 2022.

Les inquiétudes concernant les exportations de l'Indonésie, qui représente environ 18% des approvisionnements mondiaux du métal de soudure, et les perturbations au Myanmar, le deuxième plus grand producteur d'étain au monde, sont à l'origine de la flambée des prix.

"Il y a beaucoup de nervosité au sujet de l'offre, et les stocks du LME diminuent depuis un certain temps", a déclaré un négociant en étain, ajoutant que les attentes d'une demande plus forte ont également contribué à créer une dynamique de prix à la hausse.

Les stocks d'étain dans les entrepôts du LME < MSNSTX-TOTAL> ont presque diminué de moitié pour atteindre 4 190 tonnes depuis décembre et sont à leur niveau le plus bas depuis juillet de l'année dernière, ce qui suggère des pénuries.

L'étroitesse de l'offre a également fait grimper la prime du contrat d'étain au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois < CMSN0-3> à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis juillet, après avoir affiché une décote au début du mois. La prime se situait dernièrement autour de 340 dollars la tonne.

Les données du LME montrent qu'une société détient plus de 40 % de l'intérêt ouvert - le nombre de contrats en cours devant arriver à échéance ou être renouvelés à la prochaine date de règlement - sur les contrats à terme à long terme sur l'étain pour le mois de mai.

Ailleurs, les prix du nickel, ingrédient de l'acier inoxydable, ont atteint leur plus haut niveau depuis sept mois, à 19 550 dollars la tonne, en raison des inquiétudes croissantes concernant la production de l'Indonésie, principal exportateur, qui représente plus de la moitié de l'offre mondiale.

Les discussions sur le marché concernant les plans chinois d'achat de nickel pour les stocks de l'État ont également soutenu les prix vendredi.

Le nickel était en baisse de 0,2 % à 19 295 dollars la tonne.

Dans les autres métaux, le cuivre était en hausse de 0,5 % à 9 925 dollars la tonne, l'aluminium a baissé de 0,1 % à 2 668 dollars, le zinc a reculé de 0,6 % à 2 836 dollars et le plomb a baissé de 0,7 % à 2 202 dollars.