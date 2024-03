Galileo Resources PLC - société minière axée sur la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et l'Afrique du Sud - annonce que les résultats de la première phase de forage de son projet de lithium-étain Kamativi, qu'elle détient à 80 % au Zimbabwe, montrent une amélioration "importante" du lithium. Les résultats atteignent 1,0 % d'oxyde de lithium sur quatre mètres. La cartographie géologique et la prospection ont permis d'identifier une minéralisation/altération dans des pegmatites sur une longueur d'au moins 1,5 kilomètre, qui n'a été que partiellement testée par forage jusqu'à présent. Colin Bird, directeur général, déclare : "Une caractéristique inhabituelle de cette découverte est la propagation du lithium hautement anormal à travers la roche hôte de micaschiste, alors qu'il n'est pas uniquement contenu dans la pegmatite. Nous sommes convaincus que les pegmatites discordantes sont les moteurs de la teneur en lithium et nos programmes de cartographie ont permis de localiser plus de pegmatites discordantes qu'on ne le pensait auparavant. Étant donné que la mine voisine de Kamativi a longtemps produit de l'étain, il n'est pas surprenant que des anomalies d'étain soient également associées à ces pegmatites discordantes, coïncidant dans certains cas avec du lithium.

Cours actuel de l'action : 1,03 pence, en hausse de 3,0 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 1,9

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

