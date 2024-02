Pathfinder Minerals PLC - société cotée sur l'AIM cherchant à réaliser une prise de contrôle inversée - accepte de nouvelles conditions de paiement différé pour la vente d'IM Minerals Ltd. La vente d'IM Minerals à Acumen Advisory Group LLC en juillet dernier incluait le droit d'intenter une action contre le gouvernement du Mozambique pour l'expropriation d'une concession minière de Pathfinder. À titre de paiement conditionnel, AAG devait verser à Pathfinder le plus élevé des deux montants suivants : 30 millions USD ou 25 % du montant reçu au titre de la réclamation. Cependant, AAG a informé Pathfinder qu'elle "envisageait de ne pas respecter" les conditions. Pour éviter une éventuelle défaillance, Pathfinder accepte que le paiement soit basé uniquement sur une échelle mobile de 22,5 % à 40 % du montant reçu au titre de la créance. Il note que le nouvel accord incite davantage AAG à poursuivre la réclamation.

"Je suis heureux que la demande ait été soumise et que la procédure soit maintenant pleinement engagée", a déclaré Paul Barrett, directeur exécutif de Pathfinder. "L'accord initial avec AAG comportait des problèmes commerciaux qui ont été résolus, et nous nous réjouissons de voir la demande progresser dans le système et de récompenser les actionnaires pour leur patience dans cette affaire.

En novembre, Pathfinder a accepté d'acheter Rome Resources Ltd dans le cadre d'une prise de contrôle inversée qui implique une augmentation de capital et une nouvelle cotation sur l'AIM à Londres. Rome Resources a conclu des accords d'option pour acquérir des intérêts indirects de 51 % dans deux propriétés contiguës situées dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui sont susceptibles de contenir de l'étain.

