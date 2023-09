Almina-Minas arrête la production de concentrés de zinc et de plomb à Aljustrel

Aujourd'hui à 12:18 Partager

Almina-Minas do Alentejo interrompra la production de concentrés de zinc et de plomb dans son usine d'Aljustrel à partir du 24 septembre et jusqu'au deuxième trimestre de 2025, car les prix du zinc sont trop bas, a indiqué la société portugaise dans un courrier électronique.

La rentabilité est devenue un problème pour les producteurs de zinc en Europe, confrontés à la baisse des prix et à l'augmentation des coûts de production. Les prix de référence du zinc sur le London Metal Exchange (LME) ont chuté de près de 30 % depuis la fin du mois de janvier, pour s'établir à environ 2 500 dollars la tonne métrique mardi. La société privée Almina a produit 215 000 tonnes de concentré de zinc et 50 000 tonnes de concentré de plomb, soit environ 99 000 tonnes de zinc métal et 20 000 tonnes de plomb métal, respectivement. Le mineur suédois Boliden a suspendu la production de sa mine Tara en Irlande, la plus grande mine de zinc d'Europe, en raison de "pertes financières insoutenables". Tara a produit 103 000 tonnes de zinc sous forme de concentré l'année dernière, soit 40 % de la production de concentré de zinc de Boliden.