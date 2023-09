(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

FireAngel Safety Technology Group PLC - développeur et fournisseur de produits de sécurité domestique - Au premier semestre 2023, la perte avant impôts s'est creusée à 4,0 millions de livres sterling, contre 1,7 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires diminue de 16 %, passant de 25,6 millions de livres sterling à 21,5 millions de livres sterling, la croissance de 11 % du chiffre d'affaires au Royaume-Uni étant compensée par une baisse de 63 % du chiffre d'affaires à l'international. Explique que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement en 2022 ont affecté l'entreprise de manière significative, avec une production plus faible et un approvisionnement intermittent des clients finaux, et déclare que cette perte d'élan s'est poursuivie cette année et a eu un impact négatif sur ses résultats intermédiaires. L'entreprise indique qu'elle se concentre dans l'immédiat sur la résolution des problèmes liés à ces difficultés. Le président non exécutif Andrew Blazye déclare : "Les vents contraires importants auxquels l'entreprise est confrontée sont en train d'être traités, et les bénéfices commenceront à porter leurs fruits en 2024."

----------

Hermes Pacific Investments PLC - Société d'investissement basée à Londres - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, la perte avant impôts a été ramenée à 62 000 GBP, contre 105 000 GBP l'année précédente. La société a enregistré un revenu de 21 000 GBP, contre aucun l'année précédente, grâce à la location de sa propriété résidentielle acquise en mai 2022. Ce revenu a permis d'améliorer sa perte, explique l'entreprise. Note qu'au cours de l'année, elle a adopté une nouvelle politique d'investissement, principalement axée sur le secteur de l'immobilier. Pour l'avenir, la société est optimiste quant à la force sous-jacente et à la résilience du secteur.

----------

EKF Diagnostics Holdings PLC - Société de diagnostic médical basée à Cardiff - Déclare que sa performance au premier semestre 2023 était conforme aux attentes, mais passe à une perte avant impôts. Elle a enregistré une perte avant impôts de 26 000 GBP au cours du semestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 4,1 millions de GBP l'année précédente, le chiffre d'affaires ayant chuté de 28 %, passant de 37,5 millions de GBP à 26,9 millions de GBP. Toutefois, si l'on exclut toutes les recettes liées à Covid, le chiffre d'affaires augmente de 6,8 %, passant de 23,3 millions de livres sterling à 24,9 millions de livres sterling. Pour l'avenir, EKF réaffirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle prévoit un chiffre d'affaires de 53 millions de livres sterling et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'environ 10 millions de livres sterling. En 2022, le chiffre d'affaires s'élevait à 66,6 millions de livres sterling et l'Ebitda ajusté à 14,9 millions de livres sterling.

----------

Bushveld Minerals Ltd - Producteur de vanadium et fournisseur de solutions de stockage d'énergie en Afrique du Sud - Au premier semestre 2023, perte avant impôts de 9,9 millions USD, contre un bénéfice de 1,8 million GBP l'année précédente. Les autres coûts d'exploitation de la mine font plus que doubler, passant de 1,3 million de livres sterling à 2,7 millions de dollars, les coûts financiers bondissent de 36 %, passant de 5,4 millions de dollars à 7,3 millions de dollars, et les autres pertes s'élèvent à 3,4 millions de dollars, contre seulement 136 000 dollars l'année précédente. Plus positivement, les recettes passent de 76,2 millions USD à 78,4 millions USD. L'entreprise explique qu'au cours du semestre, des problèmes opérationnels se sont posés dans les installations de Vametco et de Vanchem en Afrique du Sud. Il indique que l'objectif pour le reste de l'année 2023 est de s'assurer que les deux installations atteignent les objectifs opérationnels et que leurs performances s'améliorent.

----------

Arkle Resources PLC - Explorateur d'or et de zinc axé sur l'Irlande - Au cours des six mois se terminant le 30 juin, la société est passée d'un bénéfice de 21 000 euros l'année précédente à une perte avant impôts de 33 000 euros. La perte est due à l'augmentation des dépenses administratives, qui passent de 139 000 euros à 150 000 euros. La société déclare qu'elle entamera prochainement un programme de forage sur son permis d'exploitation aurifère de Donegal, en Irlande. Ajoute que, compte tenu de la "mauvaise perception du marché" de l'intérêt du zinc et de l'or irlandais, elle décide d'étudier les possibilités qui s'offrent à elle en dehors de l'Irlande. "En premier lieu, nous étudions des projets de lithium. En juin 2022, nous avons annoncé l'octroi de licences au Zimbabwe. Cependant, il y a des difficultés avec les titres de propriété et les travaux sont donc interrompus pour le moment. Dans une autre juridiction, nous progressons dans l'acquisition de deux blocs de licence qui pourraient contenir du lithium, bien qu'aucune exploration pour ce minéral n'ait été effectuée sur ces blocs. Le conseil d'administration a également examiné un certain nombre de propositions concernant l'or, les métaux de base et les terres rares. Aucune n'a franchi l'étape de la diligence raisonnable. Le programme de recherche de nouvelles opportunités est en cours", indique la société.

----------

Dillistone Group PLC - Fournisseur de logiciels et de services aux recruteurs, basé à Basingstoke, Angleterre - Au premier semestre 2023, réduction de la perte avant impôts à 46 000 GBP, contre 274 000 GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires reste stable à 2,8 millions de livres sterling. Les revenus récurrents représentent 91 % du total des revenus du semestre, contre 88 % en 2022. En conséquence, l'entreprise prévoit de réaliser un bénéfice annuel conforme aux attentes du marché, qu'elle ne précise pas. "Le secteur du recrutement a connu des turbulences ces derniers mois, ce qui a incontestablement eu un impact sur la demande de nos services. Nous sommes particulièrement satisfaits de pouvoir annoncer une amélioration des performances malgré ces conditions de marché et nous sommes convaincus que le groupe a de beaux jours devant lui, en particulier lorsque nous constaterons une amélioration de nos bases de clients dans les domaines du recrutement et de la recherche", déclare Giles Fearnley, président non exécutif du conseil d'administration.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.