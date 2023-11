Citi a livré 60 000 tonnes métriques de zinc d'une valeur d'environ 155 millions de dollars à des entrepôts agréés par le London Metal Exchange (LME) dans le cadre d'un accord de partage des loyers potentiellement très rentable, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

La banque américaine étend sa présence sur le marché des métaux après avoir conclu un accord similaire sur le zinc en août et avoir participé en septembre à une transaction sur l'aluminium portant sur 100 000 tonnes métriques de ce métal, d'une valeur d'environ 225 millions de dollars.

L'opération sur le zinc est rendue possible par les excédents de ce métal, en particulier en Chine, premier consommateur, où le ralentissement de la construction et de la fabrication a frappé la demande, tandis que les fonderies continuent de produire le métal utilisé pour galvaniser l'acier.

Les "rent deals" sont des accords en vertu desquels les entrepôts enregistrés au LME partagent les redevances ou les revenus locatifs avec les entreprises qui leur livrent du métal. Les frais sont payés par le propriétaire final du métal.

Les frais quotidiens de stockage du zinc s'élèvent en moyenne à 54 cents américains par tonne, soit plus de cinq fois plus que pour le métal stocké en dehors du système de la LME.

Il n'est pas possible de déterminer exactement quand Citi a initié l'opération, ont déclaré les sources, mais elles ont indiqué que les quantités de zinc livrées par la banque américaine dans cette dernière transaction s'élevaient à environ 60 000 tonnes, rapportant environ 32 000 dollars par jour en loyer.

Citi s'est refusée à tout commentaire.

"Beaucoup de zinc est resté en dehors du système du LME à Singapour", a déclaré l'une des sources. "La plupart du zinc livré dans les entrepôts du LME à Singapour provenait de Citi.

Les stocks de zinc dans les entrepôts du LME ont bondi de 65 725 tonnes, doublant presque pour atteindre 133 200 tonnes, le 15 novembre, avec 4 300 tonnes déposées à Port Klang en Malaisie et 61 425 à Singapour < 0#MZNSTX-LOC>.

Les prix de référence du zinc sur le LME ont atteint un plus haut de six semaines à 2 667,5 dollars la tonne mercredi, en partie en raison de la baisse des stocks dans les entrepôts du LME, qui avaient chuté de plus de 50 % depuis le début du mois de septembre, et d'une rupture des niveaux techniques clés.

Les livraisons de Citi ont mis à mal l'idée d'un marché du zinc tendu, créé par la baisse des stocks, et les prix de jeudi ont jusqu'à présent chuté de 3,3 % pour atteindre 2 570 dollars la tonne.

Selon une récente enquête de Reuters, le consensus pour les excédents de zinc cette année et l'année prochaine était de 148 000 tonnes et 238 000 tonnes respectivement.

Les excédents de métal sont souvent livrés au LME, un marché de dernier recours, et mis sur warrant - des titres de propriété qui confèrent la propriété du métal.

Le zinc et l'aluminium sont généralement utilisés pour les contrats de location, car ce sont des métaux de faible valeur par rapport au cuivre, au nickel et à l'étain, et ils nécessitent moins de capital. (Reportage de Pratima Desai, complété par Julian Luk et Eric Onstad, et édité par Veronica Brown et Mark Potter)