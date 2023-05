(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Rockfire Resources PLC, en hausse de 21% à 0,26 pence, fourchette de 12 mois 0,13p-0,58p. L'explorateur d'or, de métaux de base et de minéraux critiques axé sur la Grèce et l'Australie fait le point sur son programme de forage géotechnique au gisement de zinc de Molaoi en Grèce, qui a recoupé "les teneurs en zinc les plus élevées jamais rencontrées" à Molaoi. Les résultats comprennent un intervalle de 0,2 mètre titrant 50,8 % de zinc dans le trou de forage MO_GTK_003A à 142,7 mètres de profondeur, immédiatement suivi d'un intervalle de 0,7 mètre titrant 43,2 % de zinc. "Ces résultats d'analyse spectaculaires soulignent la qualité du gisement de Molaoi. Les résultats de nos forages géotechniques continuent de confirmer la continuité de la minéralisation sur toute la longueur du gisement", a déclaré David Price, directeur général. Les teneurs élevées rencontrées pourraient augmenter la teneur moyenne globale de la ressource, ajoute-t-il.

----------

Quadrise PLC, en hausse de 8,6 % à 1,1454 pence, fourchette de 12 mois 1,05 pence-2,8 pence. L'innovateur et donneur de licence de la technologie des huiles résiduelles déclare que la première phase des essais de moteurs avec la coentreprise Vertoro BV confirme des améliorations matérielles en matière d'efficacité et de réduction des émissions avec le carburant bioMSAR. Il indique avoir produit des mélanges stables de bioSMAR contenant jusqu'à 40 % d'huile de sucre brute de Vertoro, qui présentent une amélioration de l'efficacité énergétique de 7 %, ce qui se traduit par une réduction de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone. Quadrise et Vertoro travaillent ensemble depuis septembre de l'année dernière pour mettre au point un supplément ou une alternative rentable à la glycérine dans le carburant bioMSAR de Quadrise. Jason Miles, directeur général de Quadrise, déclare : "Les produits CSO sont potentiellement les solutions de biocarburant net-zéro les plus compétitives en termes de prix pour le secteur maritime. Cela propose une autre solution convaincante pour le secteur maritime qui cherche à accélérer la décarbonisation et la réduction des émissions de manière économique et sûre."

----------

AIM - LOSERS

----------

Pan African Resources PLC, baisse de 23 % à 13,0 pence, fourchette de 12 mois 12,24 pence-21,45 pence. Le producteur d'or basé à Rosebank réduit ses estimations de production à environ 175 000 onces pour l'exercice financier se terminant le 30 juin, par rapport aux prévisions précédentes de 195 000 onces à 205 000 onces. En 2022, la production était de 205 459 onces. Le groupe estime qu'une perte de production d'environ 10 000 onces a été attribuée au délestage de l'électricité, qui a touché toutes ses opérations. Le démarrage plus lent que prévu de l'exploitation continue des mines de Barberton a également contribué à la baisse de la production, selon la société. Le producteur d'or indique également que l'exploitation souterraine d'Evander a été moins performante que prévu en raison de problèmes géologiques dus à des failles dans le récif de Kimberley à l'extrémité de la zone d'exploitation du pilier du puits 8, et d'une transition plus lente que prévu vers la production à plein régime à partir du niveau 24.

----------

XLMedia PLC, baisse de 12% à 9,85 pence, fourchette de 12 mois 9 pence-41,9 pence. Dans une déclaration faite lors de l'assemblée générale annuelle de l'éditeur numérique, le directeur général David King a déclaré qu'aux États-Unis, le premier trimestre avait démarré en force avec le lancement de paris sportifs en ligne dans l'Ohio. Toutefois, les recettes du premier semestre seront "inévitablement" inférieures à celles de la période de comparaison précédente, qui avait bénéficié du lancement de paris sportifs en ligne à New York. M. King ajoute que le lancement des paris sportifs en ligne dans le Massachusetts à la mi-mars, après la fin de la saison de la NFL, n'a pas donné lieu au pic de recettes que l'on observe normalement lors du lancement d'un État. King affirme que le niveau des dépenses d'acquisition des opérateurs au premier semestre n'est pas comparable à celui de 2022. "Nous nous attendons à ce que la faiblesse actuelle du marché se poursuive au début de l'été, avec un retour à des investissements significatifs dans l'acquisition de clients, et le lancement de nouveaux produits à l'approche de la nouvelle saison de la NFL qui soutiendra le deuxième semestre de l'année", déclare-t-il.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.