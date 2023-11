(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Hardide PLC, en hausse de 7,5% à 13,98 pence, fourchette de 12 mois 10,5p-16p. Le développeur et fournisseur de technologies avancées de revêtement de surface annonce que son directeur général depuis 11 ans, Philip Kirkham, quittera ses fonctions le ou avant le 30 avril de l'année prochaine. Il a entamé le processus de recrutement de son successeur. "Le groupe continue de faire avancer sa stratégie visant à devenir une entreprise commerciale et axée sur les ventes, afin d'accélérer la croissance des revenus et de mieux utiliser la capacité opérationnelle existante", a déclaré le président non exécutif Andrew Magson.

AIM - LOSERS

United Oil & Gas PLC, baisse de 12% à 0,86p, fourchette de 12 mois 0,75p-2,9p. La société pétrolière et gazière axée sur l'Égypte, le Royaume-Uni et la Jamaïque met fin à l'accord d'achat d'actifs avec Quattro Energy Ltd, qui avait accepté la vente conditionnelle de la licence P2519 de UOG en mer du Nord, qui contient la découverte Maria dans le bloc 15/18. Le long stop pour la date avait été prolongé jusqu'au 27 octobre, mais Quattro n'avait pas satisfait à certaines conditions à ce moment-là, et les parties n'ont pas convenu d'une autre prolongation. Quattro n'avait pas été en mesure de lever les fonds nécessaires à cette date, ce qui reflète "les défis réglementaires et fiscaux actuels qui ont un impact sur la mer du Nord britannique et qui sapent la confiance des investisseurs dans la progression des développements potentiels dans ce secteur", déclare l'UOG. En outre, UOG déclare qu'il ne demandera pas à passer à la phase suivante de la licence, après avoir "épuisé tous les autres moyens disponibles pour faire progresser cette opportunité" avant l'expiration de la licence le 30 novembre. Le PDG Brian Larkin déclare qu'il s'agit d'une "issue décevante pour les deux parties".

Europa Metals Ltd, baisse de 5,9% à 1,93p, fourchette de 12 mois 1,8p-4,42p. Le développeur de plomb-zinc et d'argent centré sur l'Europe partage ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin, montrant que sa perte avant impôts s'est élargie à 3,4 millions USD contre 2,5 millions USD, sur un revenu qui a augmenté à 177,3 millions USD contre 168,3 millions USD. Europa poursuivra ses "efforts pour capitaliser sur le potentiel" de son projet de plomb, de zinc et d'argent Toral en Espagne, qu'elle détient à 100 %. Lundi dernier, Europa a déclaré avoir terminé sa demande de licence minière pour le projet, pour lequel elle envisage une durée de vie de la mine de 15 ans, avec une moyenne de 700 000 tonnes de minerai par an.

