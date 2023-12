(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Reabold Resources PLC - investit dans des projets pétroliers et gaziers "à faible risque et à court terme" - Mise à jour sur LNEnergy Ltd dans laquelle la société détient une participation de 26%. Notes LNEnergy annonce qu'elle a déposé auprès du ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique l'étude d'impact sur l'environnement pour le nouveau plan de développement à petite échelle du gaz naturel liquéfié dans le champ gazier de Colle Santo. Il s'agit d'une étape supplémentaire vers l'octroi d'une concession de production à Colle Santo.

Life Settlement Assets PLC - Société d'investissement à capital fixe basée à Londres qui gère des portefeuilles d'intérêts entiers et fractionnaires dans des polices d'assurance-vie émises par des compagnies d'assurance-vie opérant principalement aux États-Unis - Reçoit une notification d'échéance pour trois polices détenues par la société d'une valeur nominale de 9 millions USD. Explique que la comptabilisation de ces échéances est en cours de calcul et que, si elle est vérifiée, elle ajouterait environ 6,3 millions de dollars aux actifs de la société, soit environ 5,8 % de la valeur nette d'inventaire avant frais. Le paiement d'un dividende sera envisagé avec le produit de l'opération.

K3 Business Technology Group PLC - fournisseur de solutions logicielles critiques pour les entreprises, axé sur les marques de mode et d'habillement - Mise à jour des résultats pour l'exercice clos le 30 novembre. Le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'année devrait être au moins conforme aux attentes du marché, et le groupe devrait avoir clôturé l'exercice financier avec des soldes de trésorerie de 8,3 millions de livres sterling, ce qui est supérieur aux attentes du marché. Ces résultats sont obtenus malgré la baisse continue de la demande et de l'activité dans les comptes mondiaux, comme indiqué précédemment.

Poolbeg Pharma PLC - Société biopharmaceutique au stade clinique ciblant les maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits - annonce les résultats positifs de l'analyse en laboratoire et la priorisation réussie des cibles médicamenteuses et des traitements du virus respiratoire syncytial identifiés dans le cadre de son programme dirigé par l'intelligence artificielle. Elle étudie activement la manière la plus efficace de faire progresser les candidats-médicaments classés par ordre de priorité afin de générer de la valeur. estime que les données obtenues reflètent le potentiel élevé de ce programme basé sur l'intelligence artificielle et soutiennent ses efforts de partenariat. Jeremy Skillington, directeur général, déclare : "Alors que nous engageons des discussions de partenariat, ces résultats positionnent Poolbeg comme un acteur clé dans le paysage évolutif de la découverte de médicaments pilotée par l'IA."

RA International Group PLC - fournisseur spécialisé dans les services complexes et intégrés de sites distants - La Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles rend une ordonnance confirmant la réduction du compte de primes d'émission d'un montant de 18,2 millions de dollars. La réduction du capital a été approuvée par les actionnaires lors de l'assemblée générale du 22 novembre.

Location Sciences Group PLC - Société de vérification des données de localisation basée à Londres - Prévoit de publier un document d'admission sur l'AIM concernant l'acquisition proposée de Sorted Holdings Ltd d'ici la fin du mois de janvier 2024, après quoi elle demandera le rétablissement de la négociation des actions ordinaires de la société sur l'AIM. Explique qu'une quantité considérable de travail a déjà été effectuée et que la société continue de faire progresser avec diligence la transaction en vue de sa réalisation.

Adriatic Metals PLC - explorateur et développeur de métaux précieux et de base qui possède le projet d'argent Vares en Bosnie-Herzégovine et le gisement de zinc Raska en Serbie - annonce que l'estimation mise à jour des réserves de minerai pour le gisement d'argent-zinc-plomb-or Rupice en Bosnie-Herzégovine, détenu à 100 %, est passée à... 13,8 mégatonnes au niveau de la mine : 13,8 mégatonnes à 187 grammes par tonne d'or, 5,2 % de zinc, 3,3 % de plomb, 1,4 gramme par tonne d'argent, 0,5 % de cuivre et 0,2 % d'antimoine. L'augmentation significative des réserves de minerai est à la base d'une durée de vie de la mine de 18 ans, qui s'étend maintenant jusqu'en 2041, sur la base d'une capacité nominale de 800 000 tonnes par an.

Belluscura PLC - Développeur de dispositifs médicaux basé à Londres - Reçoit l'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux pour distribuer le concentrateur d'oxygène portable X-PLOR en Chine. Une fois cette autorisation obtenue, Belluscura a entamé des négociations avec plusieurs distributeurs en Chine. En outre, les résultats de l'exercice 2023 sont légèrement inférieurs aux attentes de la direction au niveau du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, tandis que les perspectives pour 2024 restent inchangées.

