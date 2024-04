La société minière canadienne Teck Resources a accepté de payer à Korea Zinc 165 dollars par tonne métrique, son niveau le plus bas depuis trois ans, pour transformer son concentré de zinc en métal raffiné, selon deux sources familières avec le dossier.

Connus sous le nom de frais de traitement (TC), les frais payés pour la conversion des matières premières en métaux de zinc diminuent lorsque la production minière baisse, car les fonderies doivent se faire concurrence pour les concentrés.

Korea Zinc s'est refusé à tout commentaire. Teck Resources a déclaré qu'elle "ne commente pas les négociations commerciales".

Teck et Korea Zinc sont des acteurs majeurs sur le marché du zinc utilisé pour galvaniser l'acier dans l'industrie de la construction.

Leur accord annuel sur les frais de traitement que les mineurs paient aux fonderies pour l'approvisionnement à partir de la mine Red Dog de Teck en Alaska est souvent utilisé comme référence par l'industrie.

La redevance convenue entre Teck et Korea Zinc a chuté de 40 % par rapport aux 274 dollars par tonne de l'année dernière et est la plus basse depuis 2021.

La faiblesse des prix du zinc au cours des derniers mois a entraîné des fermetures de mines, notamment celle de l'exploitation Tara de Boliden en Irlande. D'importantes mines, comme la mine de zinc et de plomb McArthur River de Glencore en Australie, ont également suspendu leurs activités en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Korea Zinc, le plus grand producteur mondial de zinc et de plomb, achète en gros des concentrés pour un groupe de fonderies, dont Seokpo, exploitée par Young Poong Corp, cette année. (Reportage de Julian Luk et Joyce Lee ; Rédaction de Mark Potter)