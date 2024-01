Le conglomérat indien de la métallurgie et du pétrole Vedanta a annoncé jeudi une baisse moins importante que prévu de ses bénéfices au troisième trimestre, la hausse de la production et des ventes l'emportant sur la baisse des prix des métaux.

Le bénéfice consolidé après impôt a chuté de 18 % pour atteindre 20,13 milliards de roupies (près de 242 millions de dollars), dépassant l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une baisse de 23,5 %, selon les données du LSEG.

Les ventes et la production nationales de zinc ont augmenté de 9,8 % et de 7 % respectivement, tandis que celles d'aluminium ont augmenté de 1,4 % et de 6 % respectivement.

En conséquence, les recettes d'exploitation ont augmenté de 4 % pour atteindre 349,68 roupies au cours du trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une baisse de 8 %.

Confrontée à la chute des prix des métaux, la société d'exploitation minière et métallurgique a enregistré une baisse de ses bénéfices depuis le premier trimestre 2022 et une perte au cours du trimestre juillet-septembre de l'année dernière.

Les prix des principaux métaux de base - le zinc et le plomb - ont baissé à la Bourse des métaux de Londres au cours du trimestre, plus bas qu'au cours du trimestre précédent, malgré une amélioration séquentielle.

Bien que les prix de l'aluminium se soient améliorés en glissement annuel, ils sont inférieurs aux niveaux records atteints en mars 2022.

En septembre de l'année dernière, le milliardaire Anil Agarwal a lancé une vaste réforme visant à diviser le conglomérat des métaux et du pétrole en six entreprises distinctes, dans le but de consolider les performances financières du groupe Vedanta.

La semaine dernière, Hindustan Zinc, qui appartient au groupe Vedanta, a annoncé une cinquième baisse consécutive de son bénéfice trimestriel, l'entreprise ayant également été touchée par la baisse des prix et des ventes de zinc.

(1 $ = 83,0810 roupies indiennes) (Reportage de Kashish Tandon à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)