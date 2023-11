(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Wishbone Gold PLC - Société minière centrée sur l'Australie - Annonce des résultats "encourageants" avant le forage à Cottesloe, avec une forte anomalie de zinc et de cobalt dans le trou de forage 23CTRC0005. Elle ajoute que le forage au diamant devrait commencer dans les semaines à venir, les coûts étant financés à 50 % par le programme EIS du gouvernement de l'Australie occidentale, à concurrence d'un total de 220 000 AUD, soit 116 066,50 GBP, pour les coûts directs de forage. Le président-directeur général, Richard Poulden, a déclaré : " Ces résultats d'analyse du forage [à circulation inverse] sont encourageants, car nous n'avons pas encore atteint la zone de minéralisation ciblée. Les métaux des batteries de véhicules électriques étant de plus en plus importants, il est formidable d'avoir un projet avec un tel potentiel. Nous nous préparons maintenant à lancer le programme de forage au diamant annoncé le 12 octobre, qui est partiellement financé par le gouvernement d'Australie-Occidentale. L'ampleur du potentiel de Cottesloe et ces résultats de forage prometteurs justifient l'exploration future de cette zone, et nous envisageons l'avenir avec confiance".

Shanta Gold Ltd - Producteur, développeur et explorateur d'or axé sur l'Afrique de l'Est - Forage de 4 421 mètres à partir de 12 trous de diamant à Isulu, gisement de Bushiangala. Forage de 717 millions de mètres à partir de six trous de diamant dans les gisements de Ramula. Eric Zurrin, directeur général, déclare : "Les 4 421 mètres d'analyses annoncées aujourd'hui à la suite de notre récente campagne d'exploration ont permis d'identifier de l'or visible dans cinq intersections sur neuf trous forés à Isulu et Bushiangala, ainsi que dans six trous forés à Ramula, alors que l'équipe s'efforce de convertir les ressources présumées en ressources indiquées. Nous continuons de penser que les résultats des forages effectués à West Kenya démontrent que ce projet a le potentiel de devenir l'une des prochaines mines d'or de qualité à haute teneur d'Afrique, et nous sommes impatients de tenir les actionnaires au courant de ce projet passionnant en temps voulu".

Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - L'exploration de la licence Shala Central révèle des anomalies géochimiques et géophysiques. Les résultats des échantillons prélevés au hasard sont encourageants et comprennent jusqu'à 3,3 % de zinc et 1,0 % de plomb prélevés lors de la cartographie. Les anomalies géochimiques s'étendent sur environ deux kilomètres de long et les échantillons de sol contiennent jusqu'à 1,3 % de zinc et 0,5 % de plomb, ainsi que des teneurs élevées en cuivre et en arsenic. Ed Bowie, directeur général de la société : "L'équipe d'exploration a été très occupée pendant l'été à cartographier, à prélever des échantillons de surface et à effectuer des levés magnétiques par drone sur une partie de la licence Shala Central, contiguë à la licence Mitrovica de la société, dans le nord du Kosovo. L'étendue et la teneur significatives de l'anomalie métal-sol et sa coïncidence avec l'anticyclone magnétique en font une cible extrêmement encourageante qui mérite un suivi plus approfondi".

Clean Power Hydrogen PLC - Société de technologie et de fabrication d'hydrogène vert basée à Doncaster, en Angleterre - Produit des gaz séparés d'hydrogène et d'oxygène à la capacité prévue. Ajoute qu'elle a suspendu le test d'acceptation en usine de l'unité MFE110 pendant qu'elle réévalue les procédures de mise hors tension de l'unité MFE. Les tests finaux des essais commenceront après la réévaluation et la rectification des commandes. Une fois ces tests terminés avec succès, l'unité MFE110 sera expédiée au site de Northern Ireland Water où elle sera soumise à la validation, à l'intégration et à la mise en service avant de commencer la production commerciale d'hydrogène et d'oxygène de qualité médicale.

PYX Resources Ltd - Producteur de zircon et de sables minéraux basé à Sydney, en Indonésie - déclare qu'au troisième trimestre 2023, la production de zircon de qualité supérieure a augmenté de 61% pour atteindre 4,0 kilotonnes, contre 2,5kt il y a un an. Les ventes ont augmenté de 88 % pour atteindre 4,2 kt contre 2,3 kt l'année précédente. Le total des sables minéraux produits s'élève à 4,9 kt, soit une augmentation de 40 % par rapport à 3,5 kt, tandis que le total des sables minéraux vendus s'élève à 4,2 kt, soit une augmentation de 68 % par rapport à 2,5 kt. Oliver Hasler, président-directeur général, a déclaré : "Je suis ravi des résultats obtenus au cours du troisième trimestre 2023. La société a connu une croissance substantielle des ventes de zircon de qualité supérieure, avec une augmentation de 54 %, et une augmentation de la production de 43 % depuis le début de l'année. Notre clientèle mondiale diversifiée nous a permis de gérer et de minimiser les risques. Ceci, associé à la qualité de notre zircon de qualité supérieure, a entraîné une croissance constante des ventes, tandis que notre équipe exceptionnelle sur le site a joué un rôle déterminant pour assurer une efficacité maximale.

