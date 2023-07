Le mineur indien Hindustan Zinc a annoncé vendredi une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, en raison de la faiblesse des prix du zinc et du plomb, et malgré une réduction des dépenses et de la charge fiscale.

Le bénéfice net consolidé de la société a chuté de 36,5 % pour atteindre 19,64 milliards de roupies (239,5 millions de dollars).

Les recettes d'exploitation ont chuté à 71,11 milliards de roupies, contre 92,36 milliards de roupies l'année précédente, ce qui a été attribué à la baisse des prix du zinc et du plomb et à la diminution des volumes de plomb, bien que cette baisse ait été partiellement compensée par l'augmentation des volumes de zinc et des prix de l'argent.

Les prix du zinc et du plomb à la Bourse des métaux de Londres, sur laquelle Hindustan Zinc est enregistrée, ont chuté par rapport à l'année dernière en raison de la persistance de taux d'intérêt élevés et de la tiédeur de la demande, en particulier de la part de la Chine, principal consommateur de métaux, en raison d'une reprise post-pandémique qui s'essouffle.

Le zinc est principalement utilisé dans la fabrication de l'acier galvanisé, qui est utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.

La production intégrée de zinc de la société a augmenté de 1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 209 000 tonnes métriques, tandis que la production de plomb a baissé de 6 % et celle d'argent a augmenté de 1 %.

Le coût de production du zinc avant redevances a baissé de 5,6 %, grâce à la baisse des prix du charbon et des matières premières, a indiqué la société.

Les dépenses totales ont diminué de 1,4 %, tandis que les dépenses fiscales nettes ont baissé de 59 %.

La production de métal extrait et de métal raffiné pour l'exercice 24 devrait être supérieure à celle de l'année dernière, a déclaré la société dans un communiqué.

Le coût de production de Zinc pour l'exercice 24 devrait être stable par rapport à l'année précédente, tandis que les dépenses d'investissement pour l'année devraient être de l'ordre de 175 à 200 millions de dollars.

Le gouvernement indien pourrait retarder le projet de vente de ses parts dans Hindustan Zinc, ont déclaré des sources à Reuters mercredi.

Les actions de Hindustan Zinc ont chuté de 1,8 % après la publication des résultats. Les actions ont augmenté de 3,07% au cours du trimestre de juin, contre une chute de 22,24% au cours de la même période de l'année précédente. (1 $ = 82,0075 roupies indiennes) (Reportage d'Anisha Ajith à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)