(Alliance News) - Zinc Media Group PLC s'est félicité mercredi de ses performances annuelles, avec des revenus en hausse et des bénéfices conformes aux prévisions du marché.

Les actions de Zinc Media ont augmenté de 8,4% à 86,20 pence chacune à Londres mercredi matin.

La société de télévision, de marque et de production audio basée à Édimbourg a déclaré que ses revenus ont augmenté de 30 % pour atteindre 40 millions de livres sterling en 2023, contre 30 millions de livres sterling l'année précédente.

Cette hausse est due à une croissance organique de 20 % des revenus de la télévision, a déclaré Zinc Media, et à l'impact d'une année complète de reconnaissance de Edge Picture Co Ltd, qui a été acquise pour 1,2 million de livres sterling en août 2022.

Zinc Media s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour 2023 soit de 1 million de livres sterling, en hausse par rapport à 100 000 livres sterling en 2022, et en ligne avec les attentes du marché.

En ce qui concerne l'avenir, Zinc Media a déclaré avoir un solide carnet de commandes pour 2024, ayant déjà obtenu 17 millions de livres sterling de revenus. Cela représente 2 millions de livres sterling de plus qu'à la même période l'année dernière et reflète une augmentation de 3 millions de livres sterling par rapport au chiffre de 14 millions de livres sterling annoncé en novembre.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le marché de la production de contenu au Royaume-Uni reste difficile, en particulier pour les radiodiffuseurs de service public de la télévision britannique. Cependant, elle a déclaré qu'elle abordait 2024 en "position de force", citant les récents succès remportés auprès des diffuseurs mondiaux.

Sa base de revenus diversifiée et sa présence internationale croissante la placent en bonne position pour "surmonter les derniers vents contraires du marché" et accroître sa rentabilité, a déclaré Zinc Media.

Mark Browning, directeur général, a déclaré : "Nous sommes ravis des progrès accomplis : "Nous sommes ravis des progrès réalisés au cours de l'exercice 23. Nos performances ont été à contre-courant des tendances générales du marché et nos investissements organiques ont généré une excellente croissance qui se reflète dans notre position d'Ebitda considérablement améliorée. The Edge continue d'afficher de bonnes performances et le groupe dispose d'une solide réserve d'opportunités.

"Le portefeuille d'entreprises très diversifié de Zinc et ses excellentes performances en matière de croissance organique continuent d'offrir d'importantes opportunités à long terme, car le groupe continue d'accroître sa part de marché. Bien que les conditions du marché restent difficiles, nous sommes confiants dans la solidité de notre entreprise et dans notre capacité à poursuivre la croissance de nos bénéfices."

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

