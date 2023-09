Le prix du zinc à Shanghai a interrompu une série de 12 séances consécutives de hausse mardi, les opérateurs ayant examiné les récentes mesures de relance dans le secteur de l'immobilier chinois.

Le contrat de zinc d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a chuté de 0,3% à 21 200 yuans (2 907,81 dollars) la tonne métrique, après avoir atteint son plus haut niveau depuis avril lors de la session précédente.

Le zinc à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,7 % à 2 462 dollars la tonne, ce qui représente une deuxième baisse consécutive après avoir atteint son plus haut niveau en quatre semaines vendredi.

La reprise était basée sur les espoirs d'une meilleure demande dans le secteur immobilier chinois - le plus grand consommateur de zinc - après que Pékin ait publié une série de mesures de soutien, ainsi que sur la couverture courte et les paris spéculatifs à court terme, a déclaré un trader.

Cependant, les politiques ont ciblé les villes de premier plan, alors que la majorité des émissions se situent dans les villes de second plan, a ajouté le trader.

Le cuivre du LME a baissé de 0,5 % à 8 407 dollars la tonne, l'aluminium a perdu 0,9 % à 2 192,50 dollars la tonne, le nickel a baissé de 0,8 % à 20 875 dollars et le plomb a perdu 1,3 % à 2 195 dollars.

L'aluminium du SHFE a chuté de 1,3% à 18 975 yuans la tonne, le nickel a légèrement baissé de 0,4% à 170 420 yuans et le plomb a chuté de 2,7% à 16 510 yuans, glissant de son plus haut depuis janvier 2019 atteint lors de la session précédente.

L'étain du SHFE a augmenté de 2,7% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 11 août à 223 900 yuans la tonne et l'étain du LME a atteint son plus haut niveau depuis le 11 août, en hausse de 0,8% à 26 585 dollars la tonne.

"Nous pensons que l'incertitude continue de l'offre du Myanmar et les perspectives de la forte demande solaire devraient équilibrer la pression sur les prix des vents macroéconomiques plus larges," ont déclaré les analystes de Citi.

L'exploitation minière de l'étain a été suspendue dans la région Wa du Myanmar après que les autorités en aient repris la propriété en août, en partie pour des raisons environnementales, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pénurie de minerai pour le principal consommateur qu'est la Chine.

(1 $ = 7,2907 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Eileen Soreng et Sohini Goswami)