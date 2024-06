(Alliance News) - Rockfire Resources PLC a déclaré lundi avoir recoupé une zone de zinc "très large et fortement minéralisée" en profondeur dans le gisement de zinc de Molaoi en Grèce.

Rockfire, qui est une société d'exploration axée sur l'or, les métaux de base et les minéraux critiques en Grèce et en Australie, a déclaré que l'importante intersection de zinc, d'argent et de plomb "démontre la qualité de ce gisement".

Plus précisément, le trou HMO-004 a recoupé une large et forte minéralisation en profondeur, avec une zone continue de 24,6 mètres en moyenne à 8 % d'équivalent zinc, à partir de 243,42 mètres de profondeur.

La ressource est susceptible d'être étendue en profondeur et dans l'axe de la mine une fois que toutes les analyses de forage seront terminées. En conséquence, la découverte devrait se traduire par une augmentation significative du tonnage des ressources.

Une estimation révisée des ressources est actuellement en cours.

Les actions de Rockfire Resources ont clôturé en hausse de 11 % à 0,21 pence chacune à Londres lundi.

