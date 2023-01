Plusieurs milliers de personnes attendues pour les funérailles de l'ancien pape Benoît XVI

Benoît XVI est mort à 95 ans samedi dernier dans un monastère situé dans les jardins du Vatican, où il s'était installé après être devenu le premier pontife en 600 ans à se retirer, ouvrant ainsi la voie à l'élection du pape François, qui s'est révélé être un dirigeant plus réformiste et plus concret.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour assister aux funérailles de jeudi devant l'imposante basilique Saint-Pierre. Conformément aux souhaits de Benoît XVI, la cérémonie sera simple, sombre et sobre, a déclaré le Vatican.

Le service en plein air commencera à 9 h 30 (08 h 30 GMT) et durera environ deux heures.

La mise en bière a pris fin mercredi soir et le corps a été placé dans un cercueil en bois de cyprès, prêt pour les funérailles. Un compte-rendu d'une page de la papauté de Benoît XVI, ainsi que d'autres objets, dont des pièces de monnaie du Vatican frappées pendant son règne, ont également été glissés dans le cercueil.

Après la cérémonie, le cercueil sera ramené à l'intérieur de la basilique et recouvert de zinc avant d'être scellé dans un second cercueil en bois.

Comme Benoît XVI n'était plus chef d'État à sa mort, seuls deux pays, l'Italie et son Allemagne natale, enverront des délégations officielles aux funérailles.

D'autres dirigeants, dont le roi et la reine de Belgique et la reine d'Espagne, et environ 13 chefs d'État ou de gouvernement, assisteront à titre privé. La plupart des nations sont représentées par leurs ambassadeurs auprès du Saint-Siège.

On est loin des dernières funérailles papales de 2005, lorsque des dizaines de rois, de présidents et de premiers ministres s'étaient joints à plus d'un million de personnes qui avaient inondé les rues autour du Vatican pour rendre hommage au charismatique prédécesseur de Benoît XVI, Jean-Paul II.

Théologien intellectuel, Benoît XVI a toujours été susceptible de régner dans l'ombre de Jean-Paul II, à qui l'on doit la fin de la guerre froide. Mais son mandat a été, dans une certaine mesure, consacré à essayer de surmonter les problèmes que l'Eglise avait ignorés ou couverts au cours des décennies précédentes, notamment les abus sexuels endémiques commis par des clercs.

Benoît XVI a lui-même reconnu qu'il était un administrateur faible, et après huit ans à ce poste, il a stupéfié les 1,3 milliard de catholiques du monde entier en 2013 en démissionnant, déclarant qu'il n'était plus assez fort pour diriger l'Église en raison de son "âge avancé".

PORTE-DRAPEAU

Même s'il a largement évité les apparitions publiques au cours des années suivantes, il est resté un porte-étendard pour les conservateurs catholiques, qui se sont sentis aliénés par les réformes introduites par François, notamment la répression de l'ancienne messe en latin.

Au cours des trois derniers jours, près de 200 000 personnes ont défilé devant le corps de Benoît XVI, vêtu d'une mitre et de vêtements rouges, les mains enveloppées d'un chapelet, qui a été placé sur un cercueil dans la basilique Saint-Pierre sans aucun insigne papal.

"C'était un grand pape, un pape merveilleux. Il était capable d'expliquer les questions scripturaires de la foi et aussi les enseignements traditionnels de l'Église", a déclaré le père Callistus Kahale Kabindama, un prêtre de Zambie.

À sa demande, Benoît XVI sera enterré dans les grottes souterraines du Vatican, dans la niche où ont été enterrés d'abord le pape Jean XXIII, puis Jean-Paul II, avant que leurs dépouilles ne soient transférées à des endroits plus en vue dans la basilique située au-dessus.

Plus de 1 000 agents de sécurité italiens ont été appelés pour aider à sécuriser l'événement et l'espace aérien autour du petit Saint-Siège a été fermé pour la journée. L'Italie a ordonné que les drapeaux du pays soient suspendus à mi-hauteur.

Si de nombreuses personnalités ont fait l'éloge de Benoît XVI depuis sa mort, des critiques ont également été émises, notamment par des victimes d'abus sexuels commis par le clergé, qui l'ont accusé de chercher à protéger l'Église à tout prix.

"Tout comme Jean-Paul II, Benoît s'est davantage préoccupé de la détérioration de l'image de l'Église et des flux financiers vers la hiérarchie que de saisir le concept de véritables excuses suivies de véritables réparations aux victimes d'abus", a déclaré le groupe anti-abus SNAP.