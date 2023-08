(Alliance News) - Rockfire Resources PLC a déclaré mercredi qu'elle avait confirmé la présence de germanium et de gallium à haute teneur dans son projet Molaoi, ajoutant ainsi une "valeur supplémentaire significative" au projet.

La société d'exploration basée à Londres - qui possède des métaux précieux, des métaux de base et des actifs minéraux critiques en Grèce et en Australie - a déclaré que les teneurs élevées ont été trouvées dans son gisement de zinc de Molaoi. Elles ont été confirmées par l'analyse de carottes de forage récentes.

Le projet Molaoi, situé dans la province du Péloponnèse, dans le sud de la Grèce, contient également des gisements de plomb et d'argent.

Rockfire a enregistré des teneurs en germanium comprises entre 9,0 et 40,0 grammes par tonne, avec une moyenne de 23,7 grammes sur sept trous. Des teneurs en gallium comprises entre 9,7 et 19,0 grammes ont été recoupées, avec une moyenne de 15,3 grammes.

La teneur individuelle en germanium la plus élevée a été de 73,8 grammes par tonne et la teneur en gallium la plus élevée a été de 33,3 grammes, toutes deux dans le trou MO_GTK_003A.

Rockfire a déclaré que cette découverte ajoute une valeur significative au projet Molaoi, avec une augmentation moyenne de 39 % de la teneur en équivalent zinc du noyau.

En raison de leur rareté, le germanium et le gallium figurent tous deux sur les listes de minéraux critiques des États-Unis et de l'Union européenne, le prix du germanium s'élevant actuellement à environ 2,8 millions USD la tonne. Rockfire a également noté que la Chine a annoncé en juillet son intention de restreindre les exportations pour des raisons de sécurité nationale.

Rockfire a déclaré que son analyse initiale des carottes de forage récentes n'a pas permis de détecter de germanium, bien que ce métal ait été identifié dans des carottes historiques.

"Notre analyse initiale du germanium a consisté en une digestion des quatre acides de l'échantillon, suivie d'une mesure par plasma inductif (ICP)", a expliqué David Price, président-directeur général de la société. "Nos géologues ont choisi d'essayer une autre méthode d'analyse qui utilise une fusion de borate de lithium... [qui] permet une décomposition complète de l'échantillon, y compris des minéraux les plus résistants.

"Les résultats sont extrêmement satisfaisants et de nombreux échantillons qui avaient initialement enregistré des valeurs proches du seuil de détection inférieur ont révélé des teneurs en germanium fortement élevées", a-t-il poursuivi. "La détection de gallium est un bonus et devrait ajouter de la valeur à l'économie du projet Molaoi."

Les actions de Rockfire étaient en hausse de 3,1 % à 0,30 pence à Londres mercredi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

