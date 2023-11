(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Tufton Oceanic Assets Ltd - Société d'investissement basée à Guernesey, Angleterre, spécialisée dans les navires commerciaux de seconde main - Paulo Almeida quitte son poste de directeur des investissements du gestionnaire d'investissement Tufton Investment Management Ltd, et est remplacé par Nicolas Tirogalas. M. Tirogalas était auparavant directeur général de TMS Cardiff Gas. Andrew Hampson, directeur général, déclare : "Je suis ravi d'accueillir Nicolas à Tufton. Nicolas apporte avec lui une riche expérience pratique en matière d'investissement et de gestion dans un large éventail de segments de l'industrie maritime. J'ai hâte de travailler avec lui pour poursuivre l'expansion et le développement de l'entreprise qui a été construite au cours de la dernière décennie et je suis convaincu qu'il sera un atout majeur pour le succès futur de la société".

----------

Rotala PLC - Opérateur de bus basé à Tividale, dans les West Midlands - annonce qu'elle a repoussé au 12 décembre, à partir de mardi, la date limite pour que les administrateurs offrants fassent une intention ou une offre ferme pour l'entreprise. Elle indique que les discussions entre les administrateurs offrants et les administrateurs indépendants sont en cours. Il note qu'une proposition indicative a été reçue en septembre de la part des administrateurs Simon Dunn, Bob Dunn et John Gunn, respectivement directeur général, directeur général du Nord-Ouest et président non exécutif. Il ajoute que le délai peut encore être prolongé.

----------

Zinc Media Group PLC - Société de télévision, de marque et de production audio basée à Edimbourg - déclare que sa filiale The Edge Picture Co Ltd a atteint son objectif de bénéfices fixé dans le cadre de l'accord d'acquisition d'août 2022. Elle déclare que le paiement de la première année, qui sera versé aux vendeurs, s'élève à 850 000 livres sterling. Elle paiera 245 375 GBP en espèces et émettra 654 637 nouvelles actions à 0,914 pence chacune. Le directeur général, Mark Browning, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits des progrès accomplis : "Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés par The Edge au cours de la période qui a suivi l'acquisition. Les résultats de The Edge dépassent les attentes de l'acquisition, l'entreprise s'est bien intégrée dans le groupe et d'autres opportunités de croissance se profilent à l'horizon".

----------

Hamak Gold Ltd - société d'exploration et de développement minier opérant au Libéria - déclare avoir reçu 1 873 résultats d'échantillonnage géochimique du sol, qui ont révélé une anomalie d'or dans le sol de 3 km sur 1 km avec plusieurs pics d'or importants dans son permis de Nimba. Elle recommande un programme de cartographie structurale détaillée, de piquage et de creusement de tranchées, suivi de forages supplémentaires, afin de tester les cibles associées à la minéralisation aurifère. Le directeur exécutif Karl Smithson commente : "Notre compréhension de la géologie et des contrôles structuraux a été considérablement améliorée grâce au forage et à l'examen indépendant détaillé de toutes les données d'exploration accumulées à ce jour par le consultant technique de la société".

----------

Reabold Resources PLC - société d'investissement dans le pétrole et le gaz avec un portefeuille diversifié de projets d'exploration, d'évaluation et de développement - déclare que la demande d'assemblée générale faite par Pershing Nominees Ltd le 8 novembre n'est pas valide. Pershing détient 7,84% de la société. Elle déclare qu'elle n'a pas l'intention de refuser à un membre le droit de convoquer une assemblée, mais que la demande de Pershing soulèverait des problèmes juridiques complexes et que la documentation contient des lacunes importantes. La demande propose la révocation du co-directeur général Sachin Oza. Il a précédemment déclaré que les actionnaires demandeurs cherchaient à prendre le contrôle de la société.

----------

Adalan Ventures PLC - Société de fintech axée sur la Russie, anciennement connue sous le nom de Zaim Credit Systems PLC - déclare avoir réalisé une levée de fonds de 206 000 GBP via l'émission de 5,2 millions de nouvelles actions à 4 pence chacune. Elle ajoute que l'émission représente une décote de 11 % par rapport au cours moyen de clôture du 10 novembre. Elle indique que la levée de fonds est destinée à fournir un fonds de roulement.

----------

NB Global Monthly Income Fund Ltd - investit dans le crédit traditionnel, tel que les obligations et les prêts, et dans le crédit alternatif, tel que le crédit en détresse et la mezzanine - Rachat de 29,1 millions d'actions à 80,77 pence par action pour annulation, dit que les 29,1 millions d'actions représentent 40,86% de ses actions en circulation. Au total, le rachat représente 23,5 millions de livres sterling.

----------

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.