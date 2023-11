(Alliance News) - Zinc Media Group PLC a déclaré lundi que ses activités étaient conformes aux attentes du marché et qu'il prévoyait de dépasser les recettes de l'année dernière.

La société de télévision, de marque et de production audio basée à Édimbourg a déclaré que pour 2023, elle s'attend à déclarer 38 millions de livres sterling de revenus, ce qui refléterait une augmentation de 26% par rapport à 30,1 millions de livres sterling en 2022. Cela dépasse également les attentes du marché en matière de revenus, qui s'élèvent à 35,7 millions de livres sterling.

En outre, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit conforme aux attentes du marché, à savoir 1,0 million de livres sterling.

L'année dernière, Zinc Media a déclaré un Ebitda ajusté de 100 000 GBP.

En ce qui concerne l'avenir, la société de production a déclaré qu'elle avait déjà obtenu 14 millions de livres sterling de revenus pour 2024, citant sa série télévisée américaine "la plus importante jamais réalisée", "Top Gun : The Next Generation", qui représente un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de livres sterling.

Le directeur général, Mark Browning, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer que le groupe est en excellente forme et qu'il surpasse le marché malgré les vents contraires macroéconomiques qui pèsent sur les budgets de mise en service. L'obtention de projets phares tels que Top Gun : The Next Generation témoigne de la qualité de notre offre, tandis que toutes les divisions de l'entreprise continuent d'enregistrer de bonnes performances. Nous avons déjà obtenu notre plus haut niveau de réservations à terme pour le prochain exercice financier, ce qui nous met sur la voie d'une nouvelle année forte en [2024] et nous permet d'envisager l'avenir avec confiance."

Les actions de Zinc Media étaient en baisse de 0,4 % à 92,10 pence chacune à Londres lundi après-midi.

